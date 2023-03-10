早餐超時20元、辦公桌沒整理10元　廣州女入職被「樂捐」制度嚇退

廣東廣州一名女子近日入職新公司，原本滿懷期待，然而卻被辦公室行政制度中的「樂捐」制度嚇退，引起熱議。



事主謝女士原本找工作找到有些心力交瘁，未料這家公司的面試卻較為簡單，只被問幾個常規問題就獲錄用。可是，當她辦理入職時，卻發現辦公室行政制度中的滿滿一頁的「樂捐」制度。

該公司規定，員工早餐超時吃，一次樂捐20元（人民幣．下同）；辦公桌沒整理，一次樂捐10元；下班電腦忘關，一次樂捐20元；辦公椅沒推入桌子底下，一次樂捐10元；背心拖鞋上班，一次樂捐20元。而用公司電腦閒聊，看片等，更一次樂捐200至1000元。

雖然部分條款，如上班不能用電腦進行娛樂用途等，還算比較正常的要求，但仍有大量的要求被認為顯然是過於苛刻，不少網友就調侃道公司明明可以直接搶錢，但就是要想盡辦法寫出個制度，有評論更直言，員工幾乎是每做一件事都有被「樂捐」的風險，上班感覺比坐牢還要拘束。而謝女士也直言，這種樂捐制度是變相的罰款，更提醒大家找工作時要注意。

對此，法律界人士袁亞洋表示，根據法律規定，員工遲到或者曠工的，企業只能扣除對應缺勤時間的工資。而該樂捐制度實質上屬於罰款，所以員工有權拒絕公司強制性的「樂捐」，並且對於已經「樂捐」的金額可以要求企業進行返還。