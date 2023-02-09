江蘇女應聘秘書被要求做老闆女朋友　涉事公司：面試官只是開玩笑

江蘇南京有女士應聘某公司秘書一職，當她問到具體工作內容時，公司代表卻直截了當告知是做老闆的女朋友。

當事人隨即向平台舉報，並在網上公開事件。事後，涉事公司代表已向當事人解釋並道歉。



當事人李女士稱，日前在網上看到某公司招聘秘書，於是向該公司代表詢問詳情，對方先提出是否接受做私人秘書，又介紹工作內容是陪同老闆出差以及應酬，並提出微信聊天。

李女士不確定「私人秘書」是否有另一層含義。雙方互加微信後，她再次詢問該公司的私人秘書和普通秘書助理的工作內容有何差別，未料對方回應「直接點說是老闆的GF（女朋友）」。

李女士當下感到被冒犯，直接刪除該公司代表的微信並向平台舉報，結果「這個人被限制了招聘」。李女士在網上公開事件，涉事公司代表之後向她道歉，稱「當時喝了一點點的酒，實在是很抱歉」。

涉事公司負責人稱，確實在招聘秘書，招聘者當時是開玩笑，「人都沒見到，不知道她漂亮還是醜，年紀多大也不知道，你說會找她 （做）女朋友嗎，這個語句上面可能會有一點（冒犯），但是你說真正人都沒看到，你說的話我能信嗎」。

不少網民認為，涉事公司代表的行為屬於性騷擾，司法機關應該介入事件，「打着招聘的幌子就是想你公開耍流氓，這是違法行為，必須嚴肅處理」、「這種人事也是無語，竟然助紂為虐」、「應屬性騷擾，不算犯罪，也是違法，應該司法介入，可以拘留啊！」、「這是公開招嫖啊，公安機關應該加重調查處罰」。