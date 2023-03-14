深圳地鐵11號線早晚高峰人擠人　空無一人的商務車廂應否取消？

香港與內地全面通關已有一個多月，不少港人都回鄉探親或內地一日遊，毗鄰香港的深圳更成為港人北上的首選。

近年，深圳地鐵開通多條新路線，市民出行更方便。然而，深圳地鐵11號線傳出乘客屢屢「擠不上去」的問題，有人更建議取消商務車廂，騰出更多空位讓乘客上車。



深圳地鐵11號綫，是深圳地鐵的第一條通勤鐵路，路綫起於崗廈北站，連接福田中心區、南山、前海、機場、沙井、松崗等區，是深圳城市核心區與西部濱海地區的組團快綫。11號綫具有站距長、速度高、運量大的特點，列車更首次配備商務車卡。

11號線是許多「打工仔」每日上下班必坐的公共交通工具，但因每班列車間隔較長，車次少，每逢高峰期，11號線就會出現人擠人的情況。

每逢早晚高峰，11號線就會出現人擠人的情況。（微博＠深圳地鐵）

11號線的商務車廂票價為普通車廂的三倍，但在運營之初，不少網民就曾反映「高峰期的時候，普通車廂摩肩接踵，商務車廂空無一人，冰火兩重天」。

有網民認為，商務車廂長期無人乘坐，利用率不高，甚至擠占普通車廂的空間，建議應取消設置商務車廂。

然而，不少人都反對取消，認為商務車廂可滿足不同人群的需求，對於攜帶大件行李的乘客、追求舒適的人士、孕婦、長者等有需要的群體來說是具有實用性，「拿著行李不想人擠人，舒舒服服的商務廂真香」。

事實上，不少市民均反映11號線長達8分鐘的車次間隔，才是導致客流擁堵的根本原因。《南方都市報》報道，在蛇口上班的市民顏小姐認為，商務車廂的存在有其合理之處，「我們確實有需求，但是否要設那麼長的車廂，可能需要分析一下空座率」。她建議要緩解客運壓力，就應盡量縮短車次間隔，「大部分的人在車公廟到後海的這幾站下車」。

為緩解客運壓力，2月22日，深圳地鐵宣布在早晚高峰期免費開放11號線商務車廂。其中，早高峰期間乘客僅可在崗廈北和福田兩站上商務車廂，車公廟站僅可下車。惟有市民反映，開放商務車廂緩解客運壓力的效果有限。

顏小姐一般早上在福田站、晚上在南山站搭乘商務車廂。她表示，高峰期開放商務車廂雖然屬於緩解客運壓力的措施，但在實際搭乘中，體驗感一般，「開放商務車廂後，通勤對我來說還是非常不容易，即便要坐商務艙，也得在福田站等空車才能上去車」。

針對車次間隔問題，3月9日，深圳地鐵發文表示，目前11號線開通的福田-崗廈北區間是該線東延至紅嶺南站的過渡工程，該區間只能採取單軌道「拉風箱」式的折返方式；在早高峰期間，11號線最多有31列的列車運作，除正處於檢修的列車以外，已全部安排運營。

經優化調整後，11號線崗廈北站至福田站區間，早高峰時段行車間隔均為5分30秒，運能最大提升27.2%，緩解早高峰擁擠情況。同時，11號線的首、末班車開出時間將提前或延長。