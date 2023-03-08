名校生裸辭深圳大公司轉做寵物美容　感歎「以前看夕陽都是奢侈」

《上游新聞》報道，近日，26歲女生洛洛（化名）在社交媒體分享了自己名校畢業入職深圳大型公司擔任設計師後不堪壓力裸辭轉做寵物美容的經歷，引發關注討論。



洛洛自述，自己畢業於中國排名前20的985院校（Project 985，中華人民共和國教育部為建設若干所世界一流大學和一批世界著名高水平研究型大學而實施的教育計劃）。2018年本科畢業後，她輾轉入職多家深圳大型公司，擔任視覺設計師。

2022年，洛洛因不堪工作壓力感到「心累」，選擇裸辭。談到具體原因時她稱，雖然工資待遇不錯，但做不完的需求、加不完的班、超過1小時的通勤時間，使自己不斷「精神內耗」，「偶爾出去看看下午的夕陽都是奢侈，更別提談一段穩定的戀愛。」

（圖 / 上游新聞）

洛洛自述，轉行時，她選擇了寵物美容。她表示：「原因不複雜，回家路過樓下寵物店看到招聘職位的信息，了解後就開始入職學習。」

今年1月入職後，洛洛表示很開心：「手藝活帶給人的即刻受益感真的很強烈，比做設計有成就感多了。而且工作地點就在樓下，上班通勤時間只要2分鐘。即使有時候稍微要加加班，面對的都是可愛的狗狗，感覺也沒這麼累了。」

專家：職業自由化現像不必糾結

心理學專家、重慶市協和心理顧問事務所所長譚剛強接受《上游新聞》採訪時表示，在創造性的年代，年輕人就業時會更多尋找符合個性化和幸福感的工作，職業自由化的現象說明「一份工作做一輩子」的傳統觀念已經退場，只要能夠自食其力，何樂而不為。

但譚剛強同時提醒，年輕人不要因看到潮流的新職業便盲目裸辭，改行前應做好相應的心理準備和知識儲備。盲目跳槽裸辭，對未來發展是不利的。