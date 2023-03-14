旁聽12年發3篇SCI論文　勵志腦癱男拒認命將蘭州大學「博士」畢業

近日，甘肅蘭州大學數學與統計學院的博士旁聽生謝炎廷吸引輿論注意，事緣患上腦癱的他，既無法像正常人一樣字正腔圓地說話，也無法輕鬆地行動：走路時身體會不由自主往左傾斜，右腳跟不能著地，胳膊無法正常擺動。但就是在這樣的條件下，他從2011年到蘭州大學做本科旁聽生，從2015年開始做研究生旁聽生，完成包含3篇SCI論文在內的近10篇科研成果、蘭州大學榮譽研究生稱號等，現時更即將「博士」畢業，把94頁的論文初稿提交給了導師，等待畢業答辯。



由於腦癱的關係，謝炎廷說每一個字都只能遲緩、含糊地完成，故平時他沉默寡言。同時，由於兩隻手臂幾乎失去了功能，他的手指會不自覺地糾纏到一起，連用杯子喝水都是件難事。至於學習方面，他也從未接受過來自學校的系統教育，只能在家中自學，由父母和爺爺充當老師。

可是，一談到數學、談到他所研究的圖論，他就會興奮不已。從2011年到蘭大旁聽開始，謝炎廷幾乎每日都如一個正常學生般地做科研，讀、寫論文，即使只能用一根手指戳鍵盤打字，學習更加困難也在所不辭，「別人打字用兩隻手，我只有用一根手指。別人能用紙筆來書寫，我只能亂塗亂畫」。

最後，在做旁聽生的十幾年內，謝炎廷以第一作者身份發表了3篇SCI論文，以及數篇與導師和同門合作的文章，且皆以英文寫成。他還在老師帶領下參加了數次全國組合數學與圖論大會，，令半個圖論圈的人都認識他，這也令謝炎廷驕傲不已。新年期間，他還投了一篇論文給頂級期刊《圖論》雜誌，目前正在審稿中。

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數學，謝炎廷而言除了為他帶來許多精神財富，更助他得以融入社會。在人生的前19年，他大部分歲月都在家中，只能和家人接觸。而在蘭大校園，謝炎廷卻小有名氣，連留學生、校門口的保安都認識他，知道他在讀「博士」，同時也收穫不少深厚的友情，參與許多集體活動。在2019年9月大學的110周年校慶晚會上，謝炎廷還登台從校長手中接過榮譽研究生「證書」。當晚，他在朋友圈感嘆：「世界上的大學有千所萬所，最好的是接納我的大學！」

美中不足的是，由於沒有學籍，謝炎廷很可能拿不到博士學位證書，只能以旁聽生的身份畢業。不過謝對此想得很開，即使有失落感，但無論拿到學位證與否，都不會阻止他在科研路上走下去，「我希望人們提起我的名字，想到的不是我是個殘疾人，而是我的圖論，我的數學成就」。