好勵志！清華大學天才清潔阿嬸　靠「走音鋼琴」自學　終登台演出

2022年1月，大陸北京清華大學藝教中心舉辦了一年一度的新年聯歡會，當時一名打掃阿姨上台彈奏了一首《我的中國心》，獲得台下觀眾如雷的掌聲。



如今這位阿姨換下了制服，穿上漂亮的晚禮服，登上山東衛視的節目表演鋼琴獨奏，再度引發網友熱烈討論。

不懂樂譜無師自通 終正式登台演出 點擊放大瀏覽當晚感人情形：

+ 21

56歲的邢國芹是大陸北京清華大學藝教中心的一名打掃阿姨，她對鋼琴完全零基礎，不識樂譜、不懂樂理，更沒有接受過任何專業訓練，僅憑自己對鋼琴的濃厚興趣，在空閒時用一架長期沒人使用的「走音鋼琴」，在沒有老師教導的情況下，自己摸索指法、和弦、重音。

受訪時邢國芹表示「我只是把自己喜歡的事情做好，我喜歡我的打掃工作，我就會把做好，而且一直在做，我喜歡音樂，我就想把琴彈好，就這樣而已」。

《我的中國心》雖然不是一首高難度的曲子，但可以發現表演時，邢國芹的雙手緊張到顫抖不止，過程中也有彈錯音的時候，但她還是認真的將表演完成，並且獲得了台下觀眾的滿堂喝采，大家都被她努力不懈的精神給深深感動。

延伸閱讀：

杭州法喜寺「500歲」玉蘭花盛開 大批遊客樹下搶拍照

【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】