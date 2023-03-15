要求必須至少點一個火鍋鍋底　海底撈新規上熱搜　網民：合情合理

發源於四川，目前內地規模最大的連鎖經營火鍋店「海底撈」以其「服務周到」特色聞名，近年市場亦擴大至香港、澳門、新加坡等地。

《新聞晨報》報道，近日，內地海底撈推出新規，顧客必須點至少一個火鍋鍋底才可用餐，疑為防止類似「海底撈0元自製鍋底」等「網紅」吃法。規定推出後登上微博熱搜，多數網民表示海底撈的做法合情合理，也有網民表示只吃清水鍋沒問題。



報道稱，3月14日，#海底撈要求必須點鍋底#話題登上微博熱搜，海底撈客服表示，目前海底撈必須至少付費點一個鍋底，不能自帶鍋底，否則無法下單。同時，禁止單點清水鍋是今年新規定，會在全國門店統一實行。

此前，網絡流行諸多海底撈「網紅」吃法，如「海底撈0元自製鍋底」，拍攝者通常進店點四個清水鍋底，再付調料費或自帶調料包，將調味好的調料放入清水鍋中，成為「自製鍋底」，此類影片多數出現在自媒體博主的帳號內容中。

（圖 / 新聞晨報 ）

對於此次海底撈新規調整，多數網民認為合情合理：「很難不讚同，人家也要做生意」，「這我支持海底撈」，「影片裏用海底撈調料調個鍋底，再倒進清水鍋裏，也怪不得海底撈要求必須點鍋底」，「不點鍋底你又帶菜去，還要人家給你服務至上，想啥呢」，「合情合理，沒必要什麼都說海底撈有問題」。

不過，也有網民表示自己就是喜歡點清水鍋：「我就是喜歡點清水鍋，涮肉涮魚片原味蘸小料就足夠，北方人可以吃的很簡單，現在很多火鍋店光鍋底的價格就能頂一盤好肉，所以這樣的基本再也不去了。」

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據悉，本次調整，並非海底撈近期首次調整消費規定。2月23日，海底撈曾因門店不支持消費者自帶菜品引發關注。有消費者在社交平台上表示，自備食材去吃海底撈，被告知不可煮自帶食材。不過，亦有多位消費者表示，曾自帶食材來到門店用餐，店員可以幫忙處理。海底撈客服人員表示，海底撈是可以自帶酒水、飲品，但出於食材管理和用餐安全考慮，謝絕自帶食材。若消費者有特別喜歡的產品可隨時推薦，海底撈會考慮加入菜單。