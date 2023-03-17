深圳「反向代購」正興！客群主要三類人　燒烤、奶茶火鍋都能帶？

香港與內地2月6日起全面通關，不過內媒《時代財經》報道，預想中的「赴港狂潮」暫時並未到來，缺席三年之久的港代（香港代購）生意也在艱難恢復中。



不同於香港代購生意下滑，反倒是深圳「反向代購」(為香港客戶代購內地食品、飲料等商品)正在興起。除了奶茶、鮑師傅肉鬆小貝、海底撈和木屋燒烤都有，有反向代購業者透露，香港客戶包括留港大學生、寶媽（ 寶寶的媽媽，孩子一般在8歲以下）、亦有企業買來給員工嚐鮮。



2月26日，小紅書上一條「一點點代購回香港，九龍塘地鐵站面交」的發文爆紅，評論超2千條，評論區則成為香港和內地網友的聊天區。

一條問「香港沒有奶茶嗎?」的留言得到不少香港網友回覆：「一點點對於香港物價來說很便宜，香港一杯奶茶二三十元，一點點加了代購費（4元/杯）還沒有香港本地貴」「香港買一杯，這裡加代購費可以買兩杯。」這篇貼文讓大家意識到「反向代購」的商機。

《時代財經》採訪，曾擺過地攤、做過香港代購的商人夏莉透露，她表示自己最近又多了一個生意，為香港人做深圳的反向代購。

由於每天往返深圳和香港，通關後，夏莉做起反向代購生意。她表示，自己已經建立一個百人代購群，客戶每天在群裡下單，在羅湖口岸或者香港約定一個地鐵站交收，「奶茶每人限購2杯，代購費20元；容易拎的東西跑腿費20元；較重的物品按一公斤20元收費。」

一位具有4年半經驗的香港代購業者也轉行做反向代購，該業者透露，「由於跑一趟香港代購掙得錢太少，已經準備放棄這項業務。與此同時，深圳到香港的反向代購卻越來越熱。」她介紹，「購買頻率比較高的品牌有丘大叔、奈雪、鮑師傅，還有人直接點小炳勝、先啟半步顛等餐飲店的熟食。」

深圳鮑師傅肉鬆小貝在香港亦有很多人喜愛。(潮新聞)

深圳「反向代購」尚未成熟 代購價差大

《時代財經》指出，值得注意的是，由於目前的反向代購生意仍然處於尚未成熟的階段，代購彼此之間收費存在較大差異，不少在深圳工作的香港人，因為每日都需往返港深兩地，也加入反向代購的陣營。

宋琦來港定居5年，她透露，自己因為想購買鮑師傅找過一個代購，每單收費30元。由於對方過港次數並不頻繁，之後她有需求時，在社交平台詢問，「能否代購鮑師傅回港」，評論區很多代購留言，跑腿費各不相同，「有報價每單20元的，2盒15元的，還有2盒收費10元的。」

江灣最近剛剛成為反向代購大軍的一員。她表示，由於工作原因，她週一至週五都需要往返深圳和香港。3月8日，她第一次在社交平台發布可以代購食品飲料等去香港的動態，就成功接到了3單，「是鮑師傅和喜茶的單子，我只接屯馬線上的單，最遠不超過紅磡站，會提前通知客戶到站時間，然後直接在站內交收。」

位於東門店的木屋燒烤。（網絡圖片）

由於收費較低，江灣的客戶漸漸增多，她透露，自己最近還接到了木屋燒烤的單子，消費300元，收取跑腿費45元，她在地鐵上還碰到拎著海底撈的代購。

3月12日，她購買的推車到貨後，接單更多了，「今天（3月13日）帶了木屋燒烤、淘寶手作蛋糕、奶茶、鮑師傅等去香港，還有兩單淘寶幫退貨的，合計收入300多元。」

網紅品牌有望來台展店?

近年來，內地網紅品牌紛紛在港開店，也讓香港消費者對內地美食有更多了解，是「反向代購」興起的關鍵。2017年，海底撈在油麻地開出香港首店；2018年12月，喜茶開出香港首店，門店早上10點開業前就引來數百人排隊，幾乎擠滿整層商場；2019年，奈雪在香港展店。

油麻地海底撈。（海底撈香港 Haidilao Hongkong Facebook圖片）

與此同時，由於內地存在物價優勢，而鮑師傅、瀘溪河、一點點、滬上阿姨、山姆等網紅品牌和超市在社交平台大熱，但它們尚未涉足香港線下零售市場，反向代購迅速吸引了大批香港客戶，這其中包括留港大學生、寶媽等，甚至有企業買來作為員工下午茶。

「反向代購」清單上出現頻率較高的品牌目前多處於門店擴張期。2023年，瀘溪河完成首輪融資，融資金額達數億元，計畫2023年新增1000多家門店；滬上阿姨正在推行「百日千店」加盟政策，力求迅速向全國擴張。隨著香港開放全面通關，離品牌們去香港開店的日子或許並不遙遠。

香港代購的沒落? 不同商戶和渠道在分散香港客源

對比於「反向代購的興起」，香港代購行業和觀光似乎未完全復蘇。《時代財經》指出，香港商戶面臨的競爭越來越大，內地商戶與海外代購正在跟香港爭奪消費者份額。調查中，約10%到15%的消費者表示會減少在香港購買奢侈品等，並轉為光顧海南免稅店或者其他海外代購，不同的商戶和渠道都在分散香港的客源。

內地旅客鐘瑜分享，自己近日去了一趟香港，但一件東西都沒買，她表示：「香港人還是一樣多，但是物價高了不少。」她分享，自己去萬寧和卓越看了一圈，感覺比淘寶還貴，開架的日本彩妝品牌，眼影都要100多港元，「日本品牌canmake的一款眼影，萬寧定價108港元（人民幣約94.83元），淘寶官方海外旗艦店定價60元到80元（人民幣，下同）不等，還有額外優惠。」

3月12日，利福國際旅下的SOGO崇光百貨尖沙咀分店正式結業，過去在崇光百貨，總能見到遊客或代購拖著行李箱掃貨的場景。（鄭子峰攝）

港代王琪2015年到2019年，做了四年半代購，每週去一趟香港。她表示，最近則打算放棄代購生意，「以前跑一趟最多能賺7000元，最少也有700元，現在去一次最多掙200元。」

王琪透露，「以往積累的客戶已經習慣了沒有我的日子，群裡發優惠資訊沒人回覆，週末去香港也沒人找我幫忙帶貨，路費都難掙回來了。而且目前香港很多商品沒什麼價格優勢，港幣匯率高，過關風險還高，所以準備放棄。」

不過，也有部分香港代購業者認為，只是該行業還未完全復蘇，「畢竟三年沒有正常通關，希望過段時間一切能慢慢恢復起來。」