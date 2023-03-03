【深圳美食推介】內地人氣店鮑師傅近年愈開愈多，隨著內地通關，不少人上深圳都不忘去食鮑師傅的肉鬆小貝。這間曾經風靡全國的「網紅店」，疫情前更一度要用黃牛代購才可吃到，動輒更要排上2小時，近期開關後有網民稱，想吃鮑師傅仍然要繼續排隊！

深圳鮑師傅肉鬆小貝爆紅！疫情前要用黃牛代購 網民：繼續要排隊

內地通關後，除了食深圳酸菜魚、去深圳按摩場外，不少港人第一時間就走去食深圳「鮑師傅」！人氣烘焙店鮑師傅糕點，早年於內地火速爆紅，並陸續擴張至深圳地區，與「喜茶」幾乎是同期堀起，主打各款肉鬆小貝。

肉鬆小貝為一款蛋糕款式，外皮主要為戚風蛋糕，內餡夾有香甜的蛋黃醬，面上灑有滿滿肉鬆，口感極之鬆軟，而且提供超多口味，獲大批食客大讚好味，旋即成為當地超級「網紅店」。

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鮑師傅早年人氣旺盛至極，分店開得成巷成市，疫情以前更因為太多食客前往排隊，一度要用黃牛代購才買得到，「我（以前）去海岸城條龍長到嚇親人，見到要排1至2小時才買到」。封關期間，不少人直言好懷念鮑師傅的肉鬆小貝，有人更指疫情期間已多次找人代購，只為一解嘴饞。

然而，至今相隔足足3年，深圳鮑師傅繼續成為「北上」非食不可的熱門選擇。有最近前往深圳的網民指「封關後一直掛念，開關衝著小貝北上去」；有網民指「每間都見排隊」、「上星期買完食完，行慢一步要排隊買」。

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不過，目前鮑師傅深圳店的排隊情況，相對以往有所改善。綜合各網民留言指，現時平日較少人買，假日則大約需要排半小時左右，看來仍然甚受歡迎，大家有興趣不妨留意一下！

鮑師傅糕點 深圳分店詳情

鮑師傅糕點（深圳卓悅中心店）

地址：深圳福田街道崗廈社區深南大道2005號卓悅中心北區B1層NB119-120

交通方法：深圳地鐵11/14號線崗廈北站6B出口



鮑師傅糕點（深圳金光華商圈店）

地址：深圳嘉賓路國際商業大廈北座1樓3B和4C舖

交通方法：深圳地鐵1號線國貿站E出口



鮑師傅糕點（深圳東門店）

地址：深圳人民北路永新街東門町廣場第1層A028舖

交通方法：深圳地鐵1/3號線老街站C出口



鮑師傅糕點（深圳沙井店）

地址：深圳沙頭七路京基百納廣場

前往方法：深圳市中西結合醫院附近



鮑師傅糕點（深圳龍華壹方天地店）

地址：深圳人民路4020號壹方天地B區負1樓B1-SYH-01-02舖

交通方法：深圳地鐵4號線龍華站A出口



鮑師傅糕點（深圳光明大仟店）

地址：深圳松白路4699號大仟里購物中心負2樓B208舖

交通方法：深圳地鐵6號線公明廣場站D出口



鮑師傅糕點（深圳華強北君尚店）

地址：深圳華強北街道華宙路1018號中航城君尚購物中心商場B區B1層B119舖

交通方法：深圳地鐵2號線華強北站C出口



鮑師傅糕點（深圳海岸城店）

地址：深圳海德之路海岸購物廣場2層步行街西座218舖

交通方法：深圳地鐵2號線后海站E2出口



鮑師傅糕點（深圳安寶大仟里店）

地址：深圳西鄉街道海城路3號安寶大仟里購物中心負1層B193舖

交通方法：深圳地鐵1號線坪洲站A出口

