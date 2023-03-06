由深圳帶貨來港賺更多　水貨客集體轉型　揭港人最愛買這些品牌

不經不覺，已是香港與內地全面通關滿月的日子。



深港口岸回來了，恢復了人來人往；香港簽註回來了，甚至不少人凌晨排隊辦理；廣深港高鐵香港段回來了，3月11日起還將分階段恢復長途服務……3年過去，似乎一切都回到正軌，不曾改變什麼。

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但對於香港代購而言，天變了，往日盛景再也回不去了。「現在每次去代購，賺的錢都只夠車費和飯錢，相當於白跑一趟。」曾從事7年香港代購的圓圓吐槽。

隨着內地電商行業的快速發展以及進口渠道的日漸增多，深港兩地的信息差逐漸抹平，香港的價格優勢不再，香港代購不再「香」了。過去三年，人們也已經習慣了沒有香港代購的生活。正所謂窮則生變，曾經的香港代購們發現了新的「商機」，開始給香港人反向代購。

香港代購，不「香」了

「疫情前做了四年半的代購，每週去一趟香港，最多一次賺7000（人民幣，下同），最少一次賺700，沒被税過，現在去一次最多賺300塊錢。」小葵感嘆道，一臉無奈。

終於等來香港通關的她，第一時間將代購通知和能採購的物品清單，發在三年前就組建的代購羣裏，希望能夠重拾這份事業。羣裏將近五百人，沒人開口諮詢。好不容易有了一條新消息，她欣喜地點開，竟是一條幫忙助力的鏈接。終於等來客户詢單，雖然需求不多，但抱着聊勝於無的心態，小葵還是決定走一趟。

為了保證正品，她去了萬寧和Sasa這種比較有保障的店進行採購，價格會比普通藥房高一些。將價格發給客户、給別人讓位、等待反饋、再去拍照、再等待反饋......兩個小時過去，她收到了客户的回覆：「我看了一下抖音直播間，也不用這麼貴啊。」小葵委屈，本來她就沒有多收其他的代購費，只以港幣和人民幣1:1收費，而且現在港幣匯率處於高位：「這樣還嫌貴，那我不用賺錢了，白跑一趟給人家純代購好了。」

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圓圓的境遇相差無幾，甚至還多了幾分尷尬。她在朋友圈發佈了代購通知後，有親戚朋友找上了她，希望能幫忙帶幾瓶黃道益，以1:1的匯率。她去了屈臣氏，一瓶黃道益60港幣，折算成當時的人民幣差不多53元。她收了親戚朋友60元，差價7元。「親戚還嫌貴，這7塊錢我還要攤上往返香港的車費成本、時間成本。一支藥油能保全家平安，7塊錢能買到什麼？」令圓圓更無語的是，親戚收到貨後，擦了感覺皮膚不辣，以前擦了皮膚都是辣的，懷疑不是正品。「所有人都覺得這個行業好做，就是逛街，把東西帶回來了，錢就到手了。」

重回代購行業後，她被問得最多的問題就是：港代是否還有市場？她通常會略帶調侃地回答：「如果不介意只能賺到車錢和飯錢，那現在也可以做香港代購。」圓圓的朋友也是代購，她總結現在的代購要生存下去，每次至少得接到15單以上或者5000元以上，但那樣很容易被海關攔截。「現在的代購賺的都是辛苦錢，很少會有投機取巧的了。」

根據海關總署的規定，入境居民旅客攜帶超出5000元人民幣的個人自用進境物品，經海關審核確屬自用的；入境非居民旅客攜帶擬留在中國境內的個人自用進境物品，超出人民幣2000元的，海關僅對超出部分的個人自用進境物品徵税，對不可分割的單件物品，全額徵税。「每次過關都像小偷一樣提心吊膽」，因為頻繁出入境，每次都拉着大箱子，海關工作人員總會特別關注她。有一次，她被攔了下來接受開箱檢查，因為箱子裏面同類型的藥妝太多，總價格也超過了5000元，海關問她補税還是退港，她沒有辦法，認了這個虧。「這終歸是一份擺不上台面的工作。客户懷疑自己被賺得多、香港人嫌棄很多大箱子在路上擋道、海關審查很嚴格。賺這個錢，越來越不容易。」

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反向代購，賺香港人的錢

疫情三年過後，雖然香港代購的發家神話幻滅，但一種新的反向代購正在悄然興起，並開始漸成規模。在某社交軟件上，一條只有八個字的「一點點代購回香港」的帖子，不到一天的時間，竟有2000+人遙相呼應。

小葵刷到這條消息的時候，被這一呼百應的場面嚇了一跳。當時她正被圍困在旺角萬寧店擁擠的人潮裏，焦急地等待手機另一頭客户的反饋，是否要下單已經考慮了10分鐘的護膚品。思來想去，小葵覺得反向代購肯定大有市場，也模仿着發佈了一條帖子：「每日可往返香港，代買鮑師傅、一點點、山姆等零食飲品，東鐵線沿線地鐵站交收，跑腿費20RMB，有需要私。」距離發佈不到一個小時，這個簡單的暗語已經收穫了20多個諮詢。小葵一個個地記下他們的購買物資清單和地址，掂量自己可能拿不動了，及時在帖子下面喊停：「帶不動啦，下週六再帶。」

「奶茶很重，所以我只接了幾杯，主要還是鮑師傅、周黑鴨、絕味還有山姆麻薯這種比較輕的食物，裝在行李箱裏直接拉走，很方便。」小葵説，每單收20rmb的跑腿費，一趟下來，她能小賺300-400塊錢，是她在香港幫人精挑細選5雙千元鞋子的收入。小葵從沒想過反向代購會有這麼大的需求。她在社交軟件上建了一個反向代購羣，同時在反向代購羣和三年前的香港代購羣發佈代購通知時，反向代購羣的反響遠遠高於她香港代購的老本行。她的客户主要是以港島的學生為主，集中在大學站。「學生喜歡買奶茶甜點，買了一次覺得好吃划算方便，便會呼朋引伴一起買。久而久之，顧客便越來越多，甚至還有很多香港人讓幫忙帶一些奶茶和甜品，當成公司的下午茶。」

高鐵直達、地鐵沿線就能交付出去，回本快，這是反向代購的好處，「其實有一點像跨城的外賣員，配送費高一點，但同樣都是一些價格比較低的物品，想多賺錢只能是薄利多銷」。香港人阿偉每次來深時，也會為朋友代購一些美食回去，代購費可以覆蓋他往返香港的交通費和餐費。「除了香港街邊飯店裏的港式奶茶，奶茶店裏賣的奶茶基本上都是又貴又難喝。可能也有好喝的，但是價格也是上天，還沒有珍珠之類的小料。」對他們來説，兩杯深圳的奶茶加上代購費直接送達家門的價格，相當於他們自己出門在香港買一杯奶茶的價格，而且料更多。「深圳人老説自己是個美食荒漠，香港人聽了都覺得凡爾賽」，阿偉笑道。

通關後，越來越多是香港人湧入深圳。商場餐飲店、城中村美食街和老店、各個靠近口岸的奶茶店、鮑師傅等甜品店的排隊隊伍裏，都能看到他們的身影。在這個被深圳人稱為「美食荒漠」的地方，他們甚至找到了自己的味蕾天堂，還是在荷包不受傷的情況下。善於抓住機會的深港人，開始聞到了搞錢的氣息，就這樣，第一批深圳美食的反向代購人開始雄起。

而縱觀反向代購市場的需求，受歡迎的不僅奶茶、鮑師傅、周黑鴨、絕味這些網紅美食，深圳山姆店裏的熱色產品，還有一些在香港吃不到的特色美食，比如新疆炒米粉、烤魚等等。這也不難理解，通關後第一個穿着拖鞋過關的香港人，只是為了來深圳吃一頓夜宵。

香港人：深圳，真香

現在的反向代購之所以能賺錢，主打的就是差價。而現在的香港購物之所以不划算，主要原因也是差價。疫情三年，深港之間的信息差正在慢慢被抹平，兩地之間差距也在慢慢變小。內地消費者慧蓮回想起八九年前香港購物的盛況，「以前想買進口的東西，人們只會想到香港，找港代。也沒有哪裏可以比價，他們説多少就是多少，只要比內地便宜又保真就能買。」「但現在不一樣了，想買進口的東西哪裏都是渠道。」香港沒有開放通關的這三年，內地的進口渠道也開始捲起來了。

海南免税店起來了，好物來自全球各地、款式齊全，寄送國內各地的快遞費價格也不貴；李嘉琦和其他網紅的直播間也爆了，常常會有意想不到的折扣，並且包郵到家；各大進口商品店也在網購平台有了自己的旗艦店，遇上618和雙11這樣的大促還能打折、滿減。

從過去的兩年看，跨境電商海淘，正在取代限購的香港奶粉；內地免税店興起，讓大牌奢侈品也能高性價比入手；家門口就能打HPV等疫苗，更是讓多少人不用再「跨境打針」。這種現象的背後，是深圳人開始覺得港貨「不香」了，開始在消費領域正在「去香港化」。

口岸的出入境數據也能看出端倪。根據數據，香港全面通關後10天內超260萬人次經陸路口岸出入境，平均一天26萬人。要知道，以前一個熙熙攘攘的羅湖口岸，每天的通行客流量就超過20萬人次，而這只是當時8個口岸中的其中一個。香港入境事務處的數據顯示，自通關後內地遊客佔香港出入境遊客數比例較小，更多是香港居民往返於兩地之間，佔比超過75%。深圳，正越來越成為香港人休閒、娛樂、購物的目的地。「香港的生活沒有縱深，但深圳有，深圳更接地氣」，阿偉説，「這裏的吃飯穿衣娛樂休閒便宜的不是一星半點，來深圳，我們是在提升生活質量。」

有人喜歡網購，喜歡內地快捷的發貨速度和划算的快遞費，尤其電商平台還經常在各個節日促銷。「每週一次到深圳取回好多快遞，心情超級滿足！」有人喜歡來深圳k歌，200+就能包上一個4-6個人的中房，還贈送飲品和果盤：「在香港這就是人均，歌單也比香港多得多！」有人喜歡來深圳做美甲，店面空間大，美甲款式多，價格還便宜，「做一雙手相當於在香港做兩個手指的價格。」

放眼現在，如果有人説深圳是個荒漠，大概第一個跟他們急的，應該會是香港人吧。

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