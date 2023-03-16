自然樂園蘆薈啫喱涉虛假廣告　武漢屈臣氏被罰　香港門市下架產品

武漢屈臣氏個人用品商店有限公司（下稱「武漢屈臣氏」）近日因違反廣告法，遭漢陽區市場監管局罰款，涉案產品為韓國品牌自然樂園（Nature Republic）一款蘆薈啫喱。香港屈臣氏本來有售賣同款產品，香港屈臣氏公共關係部16日（周四）回覆《香港01》查詢時表示，已安排有關產品下架，唯未有進一步的說明。



據內媒紅星資本局等13日（周一）報道稱，國家企業信用信息公示系統官網發布的行政處罰決定書顯示，武漢屈臣氏在天貓平台屈臣氏官方旗艦店從2021年8月開始發布「屈臣氏韓國自然樂園納益其爾蘆薈舒緩保濕凝膠清爽溫和滋潤300mL」廣告，使用了「92%蘆薈原液成分」、「92%蘆薈膠」的廣告用語。

行政處罰決定書指，武漢屈臣氏提供的中文標籤證明，產品名中「蘆薈」指本品含有成分「庫拉索蘆薈（ALOE BARBADENSIS）葉汁」，包裝圖中的「92％蘆薈葉汁」的92％指含有成分庫拉索蘆薈葉汁的1號配原料整體添加量為92%，但庫拉索蘆薈葉汁的實際添加量為0.414%。相關廣告用語與商品成分不符。

此外，武漢屈臣氏使用「補水戰痘」、「不含防腐劑 蘆薈膠配方不含防腐劑」、「始祖」廣告用語，但未提供相關證明材料。

涉案產品。（網絡圖片）

漢陽區市場監管局認為武漢屈臣氏違反了《中華人民共和國廣告法》，責令其停止發布虛假廣告，在相應範圍內消除影響，並處罰款4263元人民幣。

內媒《九派新聞》報道指，針對「庫拉索蘆薈葉汁」的實際添加量問題，《九派新聞》諮詢了該款蘆薈啫喱官方銷售店鋪——韓國自然樂園官方旗艦店，其工作人員表示，產品外包裝上的「92%」指的是原料的複合配方整體含量，即蘆薈含量，並非「庫拉索蘆薈葉汁」含量。

香港屈臣氏本來有售賣同款產品，香港屈臣氏公共關係部16日（周四）回覆《香港01》查詢時表示，已安排有關產品下架，唯未有進一步的說明。

據《香港01》查詢香港屈臣氏網站，目前已無法找到該產品。