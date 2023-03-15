內地網紅餐廳被曝食物腐爛過期繼續用　深圳門店衛生抽查結果較差

79家連鎖門店遍布全國20多個熱門城市，人均消費超過150元（人民幣，下同），內地網紅西餐廳藍蛙在飲食APP「大眾點評」上的評分均超過4.5分（滿分5分）。

但「3·15國際消費者日」之際，內媒《生活這一刻》曝光該餐廳在北京的門店後廚，水果發黑發爛、超過保質期的食材、食材有效期隨意更換等食品安全問題嚴重，衛生情況堪憂。

除北京外，包括深圳、蘇州、天津、南京等地區的門店在監管部門的隨機抽查中，亦被發現食品經營、日常檢查情況較差。



據報道，對於已發黑腐爛的牛油果，藍蛙後廚人員稱，將黑色的、讓顧客看見無食慾的部分去掉，「切了繼續用」；製作沙律的蔬菜即使過期也可以「摘摘再用」；超過食用有效期的食品，也可隨意更換標籤，「到期的都換，貼好標籤就行，別讓它過期了」。

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除食品問題外，後廚所使用的抹布由洗碗間統一清洗，未經分類存放在桶內，供後廚人員隨機取用；擦垃圾桶、擦食物架、擦碗碟的抹布亦會共用。洗菜池清洗過拖布水桶後，繼續清洗蔬菜。

在「大眾點評」中的藍蛙菜單可見，牛油果漢堡一份需要128元，沙律一份98元，價格並不低廉。

據企業背景調查「企查查APP」顯示，藍蛙餐廳總公司係藍蛙餐飲管理（上海）有限公司，成立於2004年8月，法定代表人為何波，分支機構達95家，其中19家企業已註銷。關聯門店中，深圳、南京、天津等城市門店曾被抽查檢查發現食品經營/日常檢查較差、雙隨機抽查發現問題。