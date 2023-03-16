官媒曝「硼砂浸出黃金鮑」遭威脅　大連關停涉事企業啟動刑事調查

「靠海吃海」的遼寧大連特產便是各種海產品。

內地官媒《新京報》近期曝光「大連黃金鮑」真身，原材料為塞內加爾的寬口渦螺，並通過含有硼砂的藥劑浸泡後，搖身一變成為「高端海產」。

涉事企業遭曝光後，當地市場監管部門介入調查。涉事企業負責人堅稱，沒有使用硼砂，面對政府工作人員的詢問一問三不知。而揭露「硼砂浸出黃金鮑」的《新京報》記者甚至受到涉事廠家威脅。

目前，涉事企業已被關停，警方、紀檢部門等介入調查。



「拳頭大小的黃金鮑鮮嫩肥美，『放心美味』；黑褐色的海參飽滿、肉質Q彈，『高端的海參，不需要解釋』。」這是涉事大連海產公司在其網絡店舖中對所售商品的介紹，圖片裡的黃金鮑看起來鮮嫩金黃，海參個大體肥。

但調查發現，「鮑片」、「黃金鮑」所使用的原材料大多為塞內加爾的寬口渦螺，而這些「鮑片」、「黃金鮑」在自作過程中，都會使用含有國家禁止、具有毒性的硼砂藥劑進行泡製。除黃金鮑外，黑褐色的「高端海參」也經過了染色泡發。

2008年，國家衛健委（原衛生部）在發布的《食品中可能違法添加的非食用物質和易濫用的食品添加劑名單》中，就將硼砂、蘇丹紅等添加劑列入第一批禁止添加使用的名單。《食品安全法》顯示，硼砂屬於有毒、有害物質，是禁止添加在食品中的防腐劑。然而被硼砂浸泡過的黃金鮑，卻被打上了「放心美味」的標籤。

3月14日，大連市和金普新區的市場監督管理局接獲舉報後，警方、市場監督管理局已介入調查。涉事企業負責人堅稱，使用添加劑的目的，是為了讓黃金鮑、鮑片好看，但否認使用的添加劑是硼砂。對於政府工作人員的詢問咬定「不知情」、「不了解」。

當日，廠區內企業工人已開始「秘密行動」，將這些疑似已被浸泡過硼砂的海產品，運到了廠區附近的廢品收購站，不間斷地來回運了7趟。用編織袋包裝的食品添加劑，也被工作人員裝進一輛貨車內，運離廠區。

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當市場監管局工作人員趕到時，黃金鮑和硼砂早已不見蹤影。工廠員工亦否認，從未使用過違禁添加劑，當日亦無加工產品。直到找到被轉移至廠區外的黃金鮑後，工作人員才承認。

3月15日，大連金普新區管理委員會通報，涉事企業為大連中科海產品發展有限公司，檢測結果顯示，該企業加工的「黃金鮑」（國外進口渦螺的俗稱，非本地鮑魚）檢出硼酸成分，企業涉嫌存在在食品中添加非食用物質違法問題。目前，涉事企業已被關停，相關產品下架，召回已售產品。警方也展開刑事調查，紀檢監察機關對監管部門涉嫌失職失責問題亦啟動調查。