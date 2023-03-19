三亞遊客疑因未購物被導遊斥「佔便宜」　官方：責成整改道歉罰款

《北京青年報》報道，3月17日，有網民發布短影片爆料，在三亞旅遊巴士發生導遊與遊客爭執事件，疑似因遊客拒絕購物遭導遊辱罵「佔便宜」。

3月18日，海口市旅遊綜合整治辦公室發布事件處理結果通報，責成旅行社和涉事導遊向遊客賠禮道歉，沒收違法所得1200元（人民幣，下同）、並處30萬元行政處罰，對涉事導遊作出罰款5萬元的頂格行政處罰，吊銷其導遊證。



網傳短影片中，一名女導遊站在旅遊巴士前方，手持話筒。有遊客說：「什麼叫佔便宜，你瞧不起誰呀？」，導遊回嗆「我瞧不起誰了？」，遊客回：「那你說一千多塊錢佔便宜」，導遊怒回：「我沒有跟你說話，我跟其他客人講話。 你可以不聽，可以下車。我帶團這麼久，從來沒有遇到過這樣的客人。」

隨後，導遊情緒激動，繼續輸出：「我無所謂，我現在趕緊把你們帶完，我下班。 我白白伺候你們幾天，我無所謂。 但是司機師傅不能，師傅一天就100塊，現在我要幫司機師傅賣特產，就這麼簡單。」

3月18日，該旅行團一位劉先生（化名）介紹了爭吵的詳細過程。他稱，當天上午他們被導遊帶到當地一個商場，讓遊客買玉、貔貅、翡翠之類，「和我們說出來玩就是要花錢，一個貔貅要一萬多元。有幾個團友買了玉，有個團友沒買提前走了，導遊說不買可以，但不要提前走。」隨後，導遊開始在車上罵遊客「佔便宜」等話。

劉先生介紹，該旅遊團為四天三晚，一人1280元，雙人2380元。 按照行程安排，2月23日晚到達，第二天是蜈支洲島，第三天是呀諾達熱帶雨林森林公園和南山文化旅遊區，第四天是全球跨境購免關稅體驗城、大型豪華遊艇出海3小時，第五天是送機或贈送旅拍。

3月18日，海口市旅遊綜合整治辦公室發布事件處理結果通報，經調查核實，影片中反映的涉事導遊人員違法違規情況屬實，其行為造成惡劣社會影響，且情節極其嚴重。責成旅行社和涉事導遊向遊客賠禮道歉，沒收違法所得1200元（人民幣，下同）、並處30萬元行政處罰，對涉事導遊作出罰款5萬元的頂格行政處罰，吊銷其導遊證。

通報同時表示，將旅行社和該導遊違法行為納入旅遊經營服務不良信息，並在海口旅遊文化誠信網公示，在全行業通報。此後，相關單位將繼續強化旅遊市場監管力度，完善綜合治理體制，提高市場監管效能，規範旅遊市場經營秩序，營造誠信和諧的旅遊環境。