大媽睇show入戲太深竟衝上台「勸交」　反派演員認驚：觀眾想揍我

影迷看扣人心弦的表演時有時難免過於投入，可是廣東青年潮劇團近日在汕頭潮南區一村莊演出潮劇《金花女》時卻遇上令人驚訝一幕，事緣當他們演到一出反面女角杖打家奴的戲碼時，現場一名大媽疑因入戲太深，竟直接爬上台指著女角欲勸阻，令飾演女角的演員也直言被嚇了一跳。



事發於3月15日晚，劇團走進汕頭潮南區一村莊演《金花女》，其是潮劇的傳統經典劇目，內容講述金花姑娘不羨金釵愛荊釵，願配窮生劉永，可是後者上京趕考期間遇盜致夫妻分離。幸最後劉永春闈得中，夫妻團圓。

其中，金花的嫂嫂金章婆一角為經典反面角色，對金花多加刁難。當晚，當演員演到金章婆杖打家奴進財一幕時，涉事現場大媽就突然向台上大喊，並用手指著金章婆，隨後還爬上台勸阻。由於事出突然，飾演進財的男演員二話不說站到飾演金章婆的黃女士前保護對方，以免大媽作出傷人行為。

最終，事件有驚無險，大媽不久即被工作人員請下了台。廣州青年潮劇團鄭團長表示，他們期間設置了一些互動環節，剛好情節是金章婆打進財，進財便逃到台下向觀眾求救，結果大媽可能入戲太深，上台幫進財「伸張正義」。他透露事件確實屬意料之外，不過演員們都很專業，並沒有因此，場面很快受控。他又認為這反映觀眾對他們的認可，說明團隊演得讓他們入戲。

至於被指點的黃女士則承認當時有點小慌張，因她演的金章婆是反面角色，可能太可惡了，讓觀眾有了揍她的衝動。她又透露此前演出時，角色也受到台下觀眾斥罵，但有人衝到台上還是第一次。不過她強調，這些都不會影響到她演出，盡顯專業素養。