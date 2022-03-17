泡泡瑪特盲盒「近萬港元抽不到隱藏款」　律師：難認定虛假宣傳

近日，有內地網民發帖稱，在京東購物平台「泡泡瑪特京東自營旗艦店」裡下單了12個整盒的「DIMOO去哪兒」系列，價值8532元，但收到整箱後卻沒有拆出一個隱藏款。

該系列的宣傳廣告文字中標明「每生產108個產品中有一個是隱藏款」，但律師對此指出，從該盲盒商品頁面標注信息來看，很難認定商家存在虛假宣傳。



澎湃新聞報道，3月11日晚，有用戶發帖稱，其前一晚在京東「泡泡瑪特京東自營旗艦店」下單了12個整盒的 「DIMOO去哪兒」系列，共有108個單盲盒，共計8532元，該商品標明「不支持7天無理由退換」。11日上午，該用戶收到整箱速遞，上面貼有「整箱勿拆」的字樣。但令該用戶沒想到的是，拆完所有盲盒，卻發現沒有一個隱藏款。

該用戶在社交平台的個人介紹欄寫著「塑料小人愛好者」，從過往交易記錄截圖來看，其曾有多次購買泡泡瑪特不同系列的整箱盲盒經歷。

該用戶此次購買的 「DIMOO去哪兒系列」是泡泡瑪特最新上市的人氣盲盒。該系列的官方廣告上標有小字說明：「DIMOO去哪兒系列手辦含有9個常規款，1個隱藏款。該盲盒系列商品隱藏款出現的概率，是基於全部生產數量制定的，隱藏款生產配比是1：108，即「每生產108個產品中有一個是隱藏款」。

該用戶此次購買的盲盒，商品頁面標「生產配比是1:108」。（澎湃新聞）

京東平台的泡泡瑪特官方客服在接到用戶查詢時解釋稱，「這款抽到隱藏的概率是比較小哦」。當該用戶明確表示自己買的是整箱，「整箱裏面就是肯定保一個隱藏的啊」，但客服表示，「不是，您買12個整盒是一大箱哦，裏面哪個有隱藏，發貨人的人也是不知道的哦」。

對此，該用戶在社交平台質疑泡泡瑪特存在虛假宣傳，寫道「請問頁面上寫的1：108是欺騙消費者嗎？誘導消費者的嗎？在這裡玩文字遊戲嗎？買了那麼多次泡泡瑪特的盲盒，一點保障都沒有嗎？如果不是為了隱藏，顧客拍下你們那麼多重複的盲盒意義是甚麼呢？」3月11日，該用戶再次發帖，稱「已經投訴舉報了！等一個結果。」截圖顯示，其已在北京事朝陽區市場監督管理局登記投訴。

律師：很難認定商家存在虛假宣傳

購買整箱拆不出「隱藏」，商家是否存在虛假宣傳？北京市中聞（長沙）律師事務所律師劉凱表示，從商品頁面的說明看，購買整箱並不表示就一定可以拆出隱藏款，很難認定商家存在虛假宣傳。在認定虛假宣傳時，應當根據日常生活經驗、相關公眾一般注意力、發生誤解的事實和被宣傳對象的實際情況等因素，對引人誤解的虛假宣傳行為進行認定。

北京雲亭律師事務所合夥人、資深律師吳剛此前接受媒體時曾直言，「它的文字說明其實在考察消費者的語文理解水平和數學水平。」