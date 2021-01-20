鬼口水熱爆中港台　含硼砂恐致中毒　專家：兒童接觸5克即致死

撰文： 林芷瑩 最後更新日期： 2021-01-20 14:27

史萊姆（slime）又稱為鬼口水、水晶泥，由於製作成本低、價格便宜，近年更在中港台大熱，香港不少網店、格仔舖均有售成品，玩家甚至可以購買材料DIY。不過，不少產品屢被揭發含有毒的硼砂，更傳出有兒童玩史萊姆後中毒入院。

史萊姆近年在中港台大熱。（微博）

內地傳媒報道，在市面上隨機購買4款不同廠家生產的史萊姆進行檢測。專家首先從4個樣本中各取5克，加入40毫升純淨水以及1毫升鹽酸溶液，經過超聲和離心過程提取了水凝膠溶液的上清液，並用薑黃試紙蘸取4個樣本溶液，發現試紙明顯呈現不同程度的紅色，即4款史萊姆均含有硼砂；試紙上紅色愈深色，代表硼砂含量愈多。

4款史萊姆均含有硼砂。（影片截圖）

其後，專家再用試紙直接接觸史萊姆，亦能明顯看到硼砂轉移。最終，按照國際相關標準和測試方法，總結出4個樣本的硼砂含量均超過歐盟每千克300毫克的相關標準，其中一款每千克硼元素遷移量更高達826.2毫克，超過歐盟標準近3倍。

專家指出，膠水雖然黏性強，但無法定型。而硼砂則為一種常見的廉價起膠劑，兩者結合後會形成硼酸酯鍵，可以在不同酸鹼性及糖分環境下，發生斷裂並重新結合，成為一種柔軟可塑的半液態凝膠。由於硼砂毒性較高，包括中國在內的多個國家，都禁止其作為食品添加劑。

專家表示，目前市面上幾乎所有的史萊姆都含有硼砂成分，再加上質地黏軟，極易粘在皮膚上，孩子經常接觸，就有可能會發生輕微的皮膚過敏。如果皮膚有破損，再接觸硼砂，毒副作用的顯現就會更快更大。同時，硼砂經過胃酸的作用，可能會形成硼酸，影響人的食慾，最終抑制營養素的吸收。

北京交通大學理學院副院長、教授唐愛偉指出，對於成人而言，硼砂的中毒量大概是1至3克，致死量是15克，但對嬰幼兒而言，致死量是2-3克，兒童致死量是5克。若兒童玩史萊姆的過程中不注意衛生，不洗手直接用餐，硼砂就有機會隨食物進入體內。

目前，關於兒童玩具的相關標準，內地只對銻、砷、鋇、鎘、鉻、鉛、汞、硒等八大元素的最高可溶含量作出要求，硼元素的使用未有明確標準。唐愛偉指出，歐盟的玩具標準明確規定，對於液體或柔性的玩具，硼遷移量的最大標準是每一千克要小於300毫克，建議內地應盡快與國際標準同步。

事實上，史萊姆近年深受香港中小學生歡迎，玩家可因應個人喜好，加入閃粉、珠片、軟陶片等不同材料，亦可自行調配顏色，成品價格最低只需約10元（港幣）。除了西九龍中心蘋果商場、葵涌廣場、旺角中心等格仔舖有售，內地網購平台淘寶，Instagram、Carousell都有人出售成品或製作材料，YouTube更有大量DIY教學影片。據食物安全中心網頁資料顯示，硼砂屬含硼化合物，吸入過量可令人中毒。

（綜合報道）