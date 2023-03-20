「陳飛宇床照」第二回沒下文？傳爆料記者被拘5日　微博抒發不忿

內地狗仔「超能攝影陽陽」2月13日以「陳飛宇跟女網紅床照曝光」為話題，公開多張私隱隱床照，照片尺度罕見，震驚全網。3月19日下午，北京市公安局一份處罰通知書報告流出，報告顯示「超能攝影陽陽」疑似因陳飛宇事件，被警方拘留5天。



狗仔隊記者「超能攝影陽陽」被逮捕。（橙柿互動）

據《橙柿互動》報道，北京市公安局一份處罰通知書流出，「北京31歲男子鄧某某夥同他人在北京通州區通過信息網絡散佈陳某某個人隱私，被警方給予行政拘留5日的行政處罰。此外，還有張某某、丁某、許某某、端某某等4人被警方給予行政拘留處罰。」該處罰通知顯示，當事人散佈私隱時間是2月13日，執行時間是3月14日至3月19日。

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有網民指出，鄧某某就是「超能攝影陽陽」，行政處罰書是3月14日，「超能攝影陽陽」的微博在3月13日起就沒有更新了。而舉報的時間是2月13日，那一天「超能攝影陽陽」發佈了陳飛宇的親密照。

3月19日，「超能攝影陽陽」疑似回應被行政拘留，他發文表示，「我沒有造謠，我沒有收錢，我無怨無悔。」

此前，2月13日，「超能攝影陽陽」以「陳飛宇跟女網紅床照曝光」為話題公開多張私隱床照，照片尺度罕見，震驚全網。還爆出陳飛宇疑似牽扯進第三角爭議，一下子人設崩塌。第一波床照曝光後，「超能攝影陽陽」還稱後續有第二波，但至今他也沒有把第二波內容曝出，還刪除了當日發佈床照相關內容。

當時，陳飛宇經紀公司發佈聲明承認與女網紅有過交往事實，並澄清表示兩人交往期間均是單身身分，降低負面影響。同時，聲明表示，將對侵犯私隱的相關傳播者進行維權，要其承擔相應法律責任。

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