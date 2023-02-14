陳飛宇承認「裸身床照是本人」　與已婚網紅齊回應：雙方當時單身

22歲內地人氣男星陳飛宇於2月13日遭爆床照，在熟睡中被身邊一名女子拍下照片，有傳言稱該名女生為已婚網紅「是亦琳啊」，在網絡上引發軒然大波。陳飛宇工作室對此在13日晚間7點多發表聲明，坦承他確實跟該名女生交往，但「交往期間雙方均為單身」，呼籲大家停止傳播消息。



工作室表示，網絡上爆料出來的照片是陳飛宇的私隱，然而如今遭到大量網民散播討論，還有人藉此發表侮辱、誹謗言論，已經「嚴重損害其個人聲譽，影響極其惡劣」。因此，工作室公開發表聲明澄清，強調陳飛宇和照片中的「胡女士」交往時並未劈腿，圖片散播出去後已影響男女雙方的私隱，呼籲網民立刻停止傳播，以免觸法。

陳飛宇床照廣傳網絡，他本人及女網紅「是亦琳啊」及後皆發出聲明，承認自己是相中人：（按圖了解）

+ 6

工作室也嚴正表示：「本司與工作室正告相關主體即刻刪撤針對陳飛宇先生的侮辱、誹謗言論，避免損害後果的進一步擴大。對相關侮辱、誹謗內容，網路平台亦應盡到監管義務，及時採取屏蔽、刪撤措施。」最後呼籲大眾「言行應有底線」，不要再損害他人的合法權益。

另一邊，「是亦琳啊」也同步發表聲明，跟陳飛宇一樣承認戀愛，但強調當時雙方都是單身，且後來已經和平分手，隔年才跟其他男性結婚。她的經紀公司在聲明中表示，針對網絡上具有侮辱、誹謗性質的不實言論，已經委託律師進行取證，不排除報警處理。

陳飛宇是名導陳凱歌、演員陳紅的兒子，2022年主演電視劇《點燃我，溫暖你》大紅，正是人氣高漲的時候，卻被爆出和「是亦琳啊」的床照。有網民爆料，她曾經擔任陳飛宇的站姐，經常去接機、追着他參加各種活動，但已經在近年結婚，究竟跟陳飛宇之間是否有婚外情，成為這次事件中備受爭議的部分。

相關圖輯：陳飛宇Po出跟爸爸陳凱歌合照 小時候樣子精靈可愛

+ 6

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】