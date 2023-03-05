陳飛宇與人妻粉絲不雅床照風波　沉默17天首發文　引60萬網民讚好

內地男星陳飛宇2022年以《點燃我溫暖你》爆紅，沒想到13日被爆出和女網紅的床照，事後透過工作室發表聲明，承認照片是他本人與前女友，15日二度聲明強調將針對涉及誹謗的網友追究法律責任。



此後他本人及工作室皆未再發言，事隔16日，終於才在微博發文，風波後首度更新吸引超過60萬人按讚。

陳飛宇床照外流後首發文！（微博@陈飞宇Arthur）

陳飛宇3日更新微博貼文，雖然是宣傳與女星周也主演的新電影《倒數說愛你》，內文也只有宣傳詞，不過久違發文仍吸引超過60萬人按讚、18萬人轉發，留言處雖有人調侃，但也有許多粉絲表示仍會等他回歸，兩方留言討論熱烈。

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陳飛宇2022年以《點燃我溫暖你》爆紅，2月13日被爆出和女網紅的床照，事後透過工作室發表聲明，承認照片是他本人與前女友，不過針對網路上種種攻擊，工作室在15日二度發聲，點名10位已涉及誹謗的網友，將會一一取證追究法律責任，呼籲大家停止網路暴力。

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