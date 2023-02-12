男演員照片被P圖成假軍官行騙　受害者遭哄騙炒期貨損失數十萬

互聯網發展迅速，網上交友愈來愈流行，但不時都會傳出有人受騙。

現年40歲、在深圳生活的趙先生，幾個月前卻被告知有人盜用其照片後改圖成軍官形象，並取名「趙勝利」與女性網友聊天。近期，愈來愈多受害者聯繫趙先生，聲稱被「趙勝利」詐騙損失數萬甚至數十萬元（人民幣，下同）。



《紅星新聞》報道，十多年前，趙先生開始接觸演員工作，因為形象氣質比較正派，他曾飾演企業老總、公安民警等。去年上半年，趙先生收到朋友發來的聊天記錄，上面顯示他身穿「軍裝」，甚至還有他的「軍官證」、「身份證」。朋友告知，有人化名「趙勝利」並發布前述照片，在網上和別人聊天。

趙先生稱，自己在小紅書、抖音、快手、微博等平台都有帳號，不少陌生人通過前述平台詢問他是否「趙勝利」。她們幾乎都是女性，有人已被騙錢，有人則是感覺到對方可疑後才找到趙先生求證。

大學畢業時，趙先生曾在部隊服役，但義務兵服役期滿後便退伍，並沒有軍官經歷，網傳照片卻有趙先生身穿「軍裝」，「這一看就是P圖的，譬如有一張我穿着『軍裝』的照片，是我2020年時坐在一張桌子前面拍的，但是騙子卻只把我的臉拿過來，P成了軍裝照的形象」。

趙先生稱，此前一直有很多人盜用其照片，或許是為了更容易交友，但他是第一次遇到被改圖成軍官形象，「我發布的照片別人都是可以看到的，所以想要複製也不難」。

行騙者打感情牌博同情

來自湖北的周女士起初被「趙勝利」的正直形象所吸引，卻在對方遊說下「投資」近10萬元。

周女士稱，「趙勝利」聲稱自己是少校，他非常會打感情牌博同情，譬如父母親姊已去世，妻子前幾年亦因患癌離世等，又指今年春節過後就從部隊轉業，轉業後可選擇到湖北安置工作，「他的形象確實很好，讓人很有安全感，而且也會經常和我打電話」。

周女士懷疑過「趙勝利」的身份，她曾嘗試用搜圖軟件去尋找對方的照片，但並未發現破綻。當她詢問為何不能視像聊天時，對方則解釋自己是偵察部隊，按規定不能視像。

騙局被拆穿後，「趙勝利」稱自己「良心好得很」。（紅星新聞）

雙方聊天將近10天後，「趙勝利」便聲稱前戰友在做期貨，但他身在部隊不便用手機交易，需要周女士協助完成操作。不久後，「趙勝利」聲稱幫周女士註冊了帳號，她也可以試試炒期貨。

周女士先後「投資」近10萬元，直至今年1月末，她在小紅書上看到趙先生發文提醒大家不要被「趙勝利」所騙。經過反覆確認，周女士終於意識到「趙勝利」是騙子，她向對方攤牌後，「趙勝利」更稱對周女士「算是心慈手軟的」，隨後將她拉入黑名單。

趙先生稱，最近幾個月愈來愈多受騙者聯繫他，有人已被騙幾萬甚至幾十萬，有人則與「趙勝利」聊天後發現破綻，最終找到趙先生並核實信息後，及時止損，「我感覺利用我的照片以及『趙勝利』這個名字實施電信詐騙的已經不止一波人了」。

儘管自己也是受害者，但聽到有人被騙，趙先生還是會自責，感覺自己是幫兇，「我反覆在自己帳號上和大家說，一旦遇到『趙勝利』趕緊報警」。