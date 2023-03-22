男子買麵分量僅能蓋住碗底　店家：「用的網紅碗　年輕人都喜歡」

《頭條新聞》報道，3月18日，江蘇南京的林先生和女友到一間店吃麵，其中一份22元（人民幣，下同）的牛肉拌麵，端上桌後面的分量僅能蓋住碗底，於是他詢問店家能否換碗或加面，均遭到拒絕。隨後，林先生撥打電話並向市場監管部門投訴。

3月20日，當事人林先生表示，涉事門店總裁已與自己當面交涉，退還餐費，同時會下架相關食品，於4月1日起所有門店的相關食品都會增加百分之二十的分量。



報道稱，當日林先生和女友來到一家餐飲店吃麵，點了一份22元的牛肉拌麵，面端上桌後他發現，面量少得只能蓋住碗底。他端著碗讓店員換碗或加面，均遭到拒絕。

林先生表示，收銀台的上方有宣傳圖片，圖片上顯示，面至少有半碗，「但是我的面只有大概五分之一。最後那碗麵我也沒有吃，如果胃口大的話，一口就吃完了。」

林先生隨後詢問店員，圖片與實際不符，是不是圖片僅供參考，但店員表示規定的就是這麼多，可能看上去有點少，但實際上很多。

+ 1

林先生稱，隨後他撥打了12315消費者熱線電話，並向市場監管部門進行了投訴。在他撥打投訴電話後，有一個區域經理聯繫他解釋稱：「這個碗是網紅效應，年輕人都喜歡用這麼大的碗。」林先生則表示，對該解釋並不滿意。

3月20日，當事人回應，涉事店鋪總裁找到林先生當面處理了此事，餐費也已退還，同時會下架相關食品，於4月1日起所有門店的相關食品都會增加百分之二十的量。

部分網民評論摘錄：

格局太小了，麵條不值錢，續點面都不行，這點面，這個碗我們年輕人不背這個鍋。



這樣的商家，祝你早點關門大吉。



這就是很多餐飲業的常態吧。



老闆以為拌麵也算公攤面積嗎？



麵條能值多少錢，把自己口碑做砸了真不值得。



好好做面不行嗎？非要加上所謂的網紅碗，不是所有人都吃網紅這一套的。

