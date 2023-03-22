甲骨文畢業生自嘲「最冷專業」　曝導師退休或面臨殺科　網民鼓勵

甲骨文是中國及東亞已知最早的成體系的成熟文字，其發現亦促進學界對中國上古史和古文字學等領域的深入研究。近日，一名甲骨文畢業生自嘲「最冷專業」而走紅，她自曝畢業後，有可能因導師今年退休，連專業方向都沒了。不少網民卻紛紛鼓勵事主堅持下去，「為往聖繼絕學」、「中華文明需要你們來傳承！」



影片博主李右溪近日發起了一個挑戰全網最冷門專業的挑戰，據她介紹，其所學的甲骨文（研究方向）只有她一個人，學校因而未安排專門的教室，她和師兄妹都是三四個人一起到導師的府上學習。可是，其導師今年就要退休，一旦學校招不到研究甲骨文的老師，該專業方向就只能暫停，種種細節都在佐證著這一專業方向有多「冷」。

報道指，縱使對史學研究有著重大的意義，但受到師資儲備不足、人才培養週期長、研究枯燥繁瑣、沒有太多專業對口的工作等因素影響，有價值的研究卻不一定能擺脫「冷門專業」的桎梏。李右溪便坦言自己畢業後未找到更好的就業機會，就一直從事著其他工作，且和她情況類似的畢業生有很多，這很大程度上，也導致了所謂冷門專業「用非所學、人才匱乏」的循環。

不過即使導師退休可能導致相關研究方向及課程暫停，讓輿論關注甲骨文研究的前景，但實情未至於讓人憂心。例如，國家語委曾出台一系列措施以大力推廣甲骨文的研究，例如「十三五」期間推動甲骨文入選聯合國教科文組織「世界記憶名錄」。2020年底起，「古文字與中華文明傳承發展工程」正式啟動，依托強基計劃在14間「雙一流」高校進行古文字學專業試點招生，促進拔尖創新人才培養。

李右溪也表示，在其甲骨文相關的影片走紅後，許多網民紛紛私信她，表示有意願學習甲骨文。

網民點睇：

甲骨文做LOGO很漂亮／先給你贊一個，中華文明需要你們來傳承！ ／傳統文化需要更多的關注／這是種悲哀，學甲骨文的應該得到極大的尊重才是／恭喜上岸！老師退休後你就是老大／搞歷史研究要有創意才能拉到經費，跨學科找搭檔搞AI甲骨文研究啊／研究文史之類的，還是要家境好的學生去學，現在的社會，家境不好的學這些冷門的，收入不高心很難靜下來／老師退休不能返聘麼？而且學校也很搞笑，就因為上課的人少，連教室都不安排，既然不重視為什麼要開了？一所高校連對文化、對開設專業基本的尊重都沒有，學校的管理層面應該反思反思



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