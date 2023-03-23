有片｜貴州景區熱氣球遇狂風吹至失控　7名遊客墮水庫獲救

貴州安順市平垻區貴安櫻花園一觀光熱氣球，日前升空不久後突遭遇大風，後失控墮至水庫，7名遊客一度被困。



事發於3月21日。網傳影片顯示，熱氣球在半空突遭遇大風，左搖右擺，後失控墮至水庫，熱氣球下方的載人籃浸入水中，有工作人員開快艇前往救人。

貴州省體育旅遊協會會長徐寧目擊整個過程。他介紹，事發於下午3時許，熱氣球上共有3組來自不同地區的家庭，包括6名大人、1名兒童。應急救援人員及時趕到，迅速將落水游客安全護送回岸邊，並做了保溫等應急處置，7人均安然無恙。

事後，景區已獲兩家人諒解，現已離開；另一個來自廣州的家庭則暫未離開貴陽，打算繼續在當地旅遊。

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來自廣州的張先生憶述，當日熱氣球遭遇大風後失控，操作員告知是因為遇到強氣流，並讓熱氣球上的遊客不要慌張，緊抓繩子並蹲下。隨後，操作員將熱氣球迫降到水面，並一直安撫大家，岸邊的救援人員則立即將所有遊客救上岸。

張先生表示，當日是自己第一次坐熱氣球，但坐熱氣球本來就有一定的風險。他坦言，此次情況是不可抗力導致，並感謝操作員及救援人員的應急營救，他希望景區以後在安全預案上能考慮更多，盡可能避免類似情況再發生。

熱氣球操作員韓先生介紹，按常理而言，風力不會突然急升到6級，至少會有10至20分鐘的緩衝期，但當日熱氣球升空後不久，他就發現風力異常，於是迅速向湖面迫降。在迫降期間，熱氣球的專業特製繩斷開，可想而知當時的瞬時風力巨大，「但還好距離湖面也就10多米，所以最終大家都平穩落地」。

韓先生稱，本次突發事件也帶來警示。下一步，在做好應急預案的同時，還要針對瞬時天氣變化等多思考一些應急處置手段，在做好事前檢查的同時，降低飛行高度，盡可能排除相關安全隱患。