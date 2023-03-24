山姆會員店陷食安風波　消費者食壽司後上吐下瀉疑冰櫃溫度太高？

Ｗalmart（沃爾瑪）旗下的大型倉儲式會員制商店Sam's Club（山姆會員店），再因食安問題衝上微博熱搜榜。

多名消費者食用上海Sam's Club出售的壽司後，出現上吐下瀉的症狀，經醫院診斷為急性腸胃炎。



《南方都市報》報道，3月5日，張小姐和朋友在上海浦東Sam's Club購買Pizza和壽司。收據顯示，她們購買的壽司名為「MM 派對壽司」的海鮮壽司，售價138元（人民幣，下同）。

當日，張小姐與另外4名朋友聚餐，吃完壽司1小時後，她覺得噁心並開始嘔吐，其他幾位朋友也陸續上吐下瀉。其中一名朋友因對海鮮過敏沒有進食壽司，且聚餐後身體並無不適，因此她們懷疑是壽司出問題。

朋友楊小姐稱，3月6日凌晨3時許，她感到胸悶噁心，開始嘔吐，自行服用腸胃藥，未料喝水後又再嘔吐，「還有一股腥味，（我）直接把水吐出來了，控制不住自己的嘔吐，其他幾位朋友一個是凌晨三點半吐，另一個是早上七點左右」。

楊小姐表示，大家聊天時才互相得知各人的症狀相同，其中3人到醫院就診，均診斷為急性腸胃炎，「我本來懷疑是甲流，但是我量體溫是正常的，醫生後來跟我說肯定是吃壞什麼東西了」。

事後，張小姐與Sam's Club一共協商了3、4天，「山姆一直強調不一定是吃他們的食物導致的」，但她希望商家能按照《食安法》賠償她們三倍醫藥費。

張小姐曾與涉事門店溝通，對方回應稱內部先溝通，排查門店的作業環境。同時，她向工商管理局反映問題，對方回應稱會與商家溝通。

3月7日，涉事門店的店長致電張小姐，表示作業環境排查沒問題，並願意退還壽司費用；3月9日，店長再次致電，表示已與市場監管局的工作人員溝通，願意賠償醫藥費及額外1000元；3月13日，市場監管局回電稱，讓張小姐和商家協商解決問題，但未有回應是否有檢查門店。

3月19日，張小姐和朋友曾到涉事門店協商賠償方案，但Sam's Club不認可其提出的方案，「山姆說沒有辦法證明是因為門店的食物而導致中毒」。當日，她們在門店發現壽司要求的保存溫度是0~5℃，但冰櫃顯示度數為8℃。

張小姐發現壽司要求的保存溫度是0~5℃，但門店冰櫃顯示度數為8℃。（南方都市報）

3月22日，Sam's Club相關負責人回應稱，該批次壽司於3月5日生產並銷售270盒，到目前為止，沒有收到其他類似情況反映，並透露已與消費者協商解決問題。

Sam's Club是美國零售商Walmart旗下的大型倉儲式會員制商店，創立於1983年；1996年，Sam's Club首次打入中國市場。官網顯示，Sam's Club目前已在中國20多個城市開設超過35家門店。