網民疑買到劇毒「藍環章魚」　山姆會員商店：已核查暫未發現異常

廣東深圳有網民近日聲稱在山姆會員超市買到「藍環章魚」，由於其屬劇毒海洋生物，事件旋即引起關注。周三（18日），山姆會員商店回應內媒查詢時表示，已再度核查，暫未發現異常。



事緣有廣東網民日前在火鍋店就餐時在菜品中疑似發現藍環章魚，遂發帖詢問知名科普博主「博物雜誌」，後經證實確認，旋即令「藍環章魚」衝上熱搜榜首位。周二（17日），另一深圳的網民發帖稱，日前家人曾在山姆會員商店買了一盒冷凍小章魚後，發現內有一隻渾身斑點的小章魚。由於不明所以，他當時就直接扔了，後來才驚覺其可能是藍環章魚，於是向山姆會員商店反饋。

網民疑買到藍環章魚。（澎湃新聞）

周三，山姆深圳福田店工作人員表示，已聯繫到消費者本人，門店也進行了自查，向供應商進行了核查，暫未發現任何異常。同日，山姆會員商店客服人員表示，山姆高度重視食品安全，建立了較為完善的食品安全管理體系，對供應商的產品，山姆方面嚴格按照國家法律法規，查驗供應商的相關資質證明，嚴格執行進貨查驗制度。針對藍環章魚商品，山姆方面也再度向供應商進行了核查，該商品原料確認出自中國海域，且工藝過程涵蓋對藍環章魚的控制，「請消費者放心」。

據「博物雜誌」介紹，藍環章魚是豹紋蛸屬的幾種章魚的統稱，容易在中國東南、華南沿海省份遇到，也有概率混入市售章魚中，但不高。如同其名，它們全身密佈著藍色的圓圈、斑點或條紋，就毒性方面，其毒素是河魨毒素，毒性非常強而且受熱不分解，即便拿回去做紀念也千萬別吃。不過如果是炒菜或者章魚燒、芥末章魚中混入少量被切碎的藍環章魚，實際上能吃到的量非常少，毒素含量微乎其微，即便中毒也難以致命。