坐無虛席逾2萬人觀戰　「村BA」完美落幕前三名獲超貼地獎品？

美國職業籃球聯賽（NBA）被視為全球水平最高的男子職業籃球比賽，擁有眾多粉絲，但在貴州黔東南州台江縣台盤村舉辦的「村BA」，同樣萬人雲集、一座難求，更整出了世界級體驗。



據介紹，這項賽事由台盤村「六月六」吃新節籃球賽發展而來，因其火熱的現場氛圍和「貼地」的辦賽風格被網民稱為「村BA」。

姚明曾在一次採訪中談及「村BA」，並表示自己非常想去現場看比賽，但擔心未能買到入場票。（微信公眾號＠中央政法委長安劍）

總決賽前，台盤村擴建球場，現場座位從去年能容納1萬人變成了2萬多人，還修建配套媒體採訪接待間、賓客會客休息間、運動員更衣休息間，拓寬現有停車場並重新劃分停車位。

據介紹，總決賽4支隊伍的球員都是農民，有人是村的年輕幹部，有人是飼養場的技術員，還有很多是常年在外務工人員。

貴州首屆「美麗鄉村」籃球聯賽總決賽於3月25日開賽，冠亞軍決戰原定於3月26日晚進行，但受降雨影響，比賽推遲一天舉行。

3月27日下午2時，「村BA」冠軍爭奪戰舉行，現場坐無虛席。開局初期，東道主黔東南州隊曾打出12：2，一度讓對手遵義市隊措手不及；在最後一節，遵義市隊開始瘋狂追分，在完場前7秒追回僅3分的差距，但坐鎮主場的黔東南州隊最終以68：65戰勝。

「村BA」賽事在氛圍上對標NBA、CBA。據現場主持人介紹，不少觀戰球迷在球場附近購買成人尿片，只因現場一座難求，「出去一趟可能就進不來了」；沒有座位的村民則站在人字梯上觀賽。

黔東南州隊主帥孫教練表示，前一晚的大雨並無影響球員的精神狀態及發揮，「也感謝十里八鄉的鄉親們前來加油助威」。

「村BA」主打「貼地」，現場主持人會用黔東南當地的方言叫出助威口號，現場觀眾加油助威的工具，也不是球場上常見的「吹氣加油棒」，而是敲盆打鼓。

除了捧起冠軍獎杯，黔東南州隊更獲得多項「貼地」獎品，包括一頂國家級非遺苗族銀帽以及當地生產的香米；亞軍獲獎當地的特色文創木龍船以及當地養殖的鱘魚；季軍獲獎每人兩隻三穗麻鴨。

據了解，貴州省已經打造出村、鄉鎮一直到省級的五級聯賽，各級聯賽都有相應的特色。去年12月，貴州省體育局的賽前新聞發布會公布，首屆聯賽以村鎮為主戰場，廣泛號召年齡22周歲到45周歲的本地鄉鎮居民參賽，共組織民間籃球隊2624支。截至當時，共開展5457場比賽，覆蓋446.75萬群眾。