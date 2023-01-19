賽後互嗆「我睡的妞兒比你多」　網紅籃球員遭禁賽拍片致歉

陝西西安一場籃球賽的賽後互動中，一名男球員因發表「我睡的妞兒比你多」的不當言論，引起網民熱議。

1月17日，賽事方指已對涉事男球員作出處罰及禁賽處理。據悉，涉事者為網紅籃球員張天意，曾參加籃球競技相關綜藝節目。



網傳影片顯示，兩名男球員被人群簇擁，他們輪流拿麥克風發言。身穿藍色衣服的張天意發問「全國祇有一個MVP獎杯，你拿過嗎？」，身穿黑色紅帽外套的程鑫凱則回應「我拿過的榮譽比你都要多，你只有一個獎杯」，張天意隨即回覆「但是我睡的妞兒比你多」。

影片在網上廣傳，張天意的不當言論遭大批網民指責。 1月15日，張天意在其抖音帳號上拍片致歉，並稱「大庭廣眾之下說錯的話，我必須道歉……再一次為說錯的話道歉，對不起」。

在片中，張天意指自己沒有任何不尊重女性的意思，又解釋當時是對方想激怒自己，從而達到「目的」，「那我就自嘲好了，我就破罐子破摔好了，當時頭腦一熱，說出來這句話，僅此而已，沒有想給大家傳播不正確的三觀，也沒有引以為傲，只是針對他這個人。我就想用這句話，來讓他再說不出來任何話」。不過，不少網民認為他的解釋是推卸責任。

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據了解，該場籃球活動是維動赴戰籃球西安站的比賽，張天意是維動的簽約球員。賽事方回應稱，已對張天意的個人行為作出處罰，並對其進行禁賽處理，「對我們來講，我們也不願意這樣子，對我們品牌也有影響」，今後會加強相關約束。

網民睇法：

最可怕的是說了那句話以後其他人還在歡呼



一臉的縱慾過度



這不叫道歉，這完全就是「這不怪我，都怪對方」的意思



這算哪門子道歉？ ！



只是覺得錯在說漏嘴了，可沒覺得自己做錯了



這就是不正確的三觀啊



他不是致歉，他是怕他財路和職業生涯沒了



他不會對你們道歉，只會對人民幣道歉



那當鴨呀，做什麼運動員，肯定腎虧吧



快跟那些慫恿趕快生孩子的專家名人播種去吧

