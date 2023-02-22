籃球啦啦隊美女「露底褲拍屁股」干擾林書豪罰球　隊長道歉

撰文：TVBS新聞網
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台灣PLG職業籃球聯賽，台新寶島夢想家18日在主場對上高雄17鋼鐵人，最後夢想家以102:91勝出。這是林書豪返台後的第2場賽事，這次是在客場作戰，當他在罰球時，夢想家啦啦隊Formosa Sexy展開「性感干擾」，結果有隊員刻意露底褲又拍屁股，被粉絲和球迷大罵低俗。對此，啦啦隊隊長董梓甯（梓梓）事後在社交網站還原事件始末，並向社會大眾和球迷道歉。

據了解，當時球賽進行時，林書豪在罰球線上執行罰球時，夢想家啦啦隊Formosa Sexy就在對方面前，做出翹屁股扭動、邊喊球員名字拍屁股的舉動，試圖讓客隊球員分心而罰球不中。而且除了針對林書豪，鋼鐵人其他球員也一樣遭如此對待。

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只是這樣的舉動，賽後卻引發PTT網友們熱烈討論，有人直呼，「性感跟低俗都不會區分嗎？場合都不會看了嗎？根本也不是服裝的問題」。認為夢想家啦啦隊實在很沒水準，根本就是低級干擾。

對此，夢想家啦啦隊長董梓甯在20日深夜於IG發布限時動態，她解釋對於賽前和隊友喊話，要讓林書豪罰球不進上新聞這件事，只是隊員之間的玩笑話。

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不過對於部分女孩的動作失當，內部已經修正檢討，梓梓還說，「希望大家不要太苛刻，她們當下只是想盡力干擾為球隊守住，進入球賽的氣氛了」。

對於各界的抨擊和罵聲不斷，梓梓最後提到，「未來也會做出更明確的規範給女孩，謝謝大家的批評指教，也抱歉給部分球迷不好的觀感，未來我們會更努力」。

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