航班因天氣延誤逾12小時後取消　深圳機場旅客崩潰跪地盼起飛

受強對流天氣影響，深圳連日遭遇暴雨侵襲，單日雨量一度躋身全國前三，機場航班亦因此大面積延誤和取消。據內媒報道，有滯留深圳機場的旅客崩潰下跪，希望航班能夠起飛。



深圳連日遭遇暴雨侵襲，單日雨量一度躋身全國前三。（微博@都市快報）

周日（26日），深圳寶安國際機場的航班受暴雨影響，大面積延誤或取消。凌晨1時許，數名旅客因此在機場內突然下跪，有消息指，這些旅客希望航班能夠起飛。網傳圖片顯示，跪地的旅客有3男4女，周圍有其他旅客圍觀。

據了解，上述跪地旅客原本計劃搭乘上周六（25日）中午12時15分的航班，但由於天氣原因航班無法正常起飛，旅客在機場進行了十幾個小時的漫長等待，卻最終等來航班取消的消息。

有旅客當場情緒崩潰，有的跪在登機櫃檯內，有的則跪在櫃檯外，要求航班能夠起飛。亦有人大喊「要見領導」，以及要求賠償。

有親歷者介紹，其實很理解大家的憤怒，「那時候我也非常生氣」，不過現場亦有許多小朋友，「小孩們看到大人在公眾場合下跪，感受到負面情緒，會是一種什麼樣的感受？會對他們的成長產生什麼樣的影響。孩子會不會認為，激烈的情緒就是解決問題的正確打開方式？」

及至周一（27日），深圳寶安國際機場工作人員回應稱，「當時現場有調度人員對這些旅客進行了安撫，這是因為天氣狀況導致的突發原因。可能有些旅客因為有急事想著急地乘坐航班，但是因天氣因素無法成行。」

工作人員又指，航班運行的首要任務是保障乘客的安全，以及航道的通暢，恢復了通暢以後才能承載旅客。「旅客有自己的情緒，我們機場屬於為旅客服務的團體，對旅客是需要一個安撫的過程，先保障所有旅客的情緒緩解，再和他們講解後續的情況。」