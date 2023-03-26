深圳台北恢復直航　料月底可達每周22班次往返兩地

3月26日，停運3年的深圳往返台北的客運航線正式復航。

首班航班由深圳航空執飛，今早9時45分從深圳寶安機場起飛；另一趟航班由中華航空執飛，從台北桃園機場起飛，預計下午4時許抵達深圳。



《深圳衛視》報道，首航航班載有143名旅客，接近滿員，大部分是台胞旅客。機長李贇對此次復航感到非常激動，他介紹，深圳至台北的航線，他已經飛行10年，對上一次飛行已是3年前，機組已提前詳細部署和準備路線的飛行情況，確保萬無一失。

台胞范先生目前在深圳和東莞工作，從事國際貿易生意，受疫情影響，他已有3年未返台。范先生今日從深圳乘坐首班航班返台，但未有告知母親，希望給家人一個大驚喜。

范先生稱，他十分喜愛深圳的開放活力，希望未來兩岸的交流能更加頻繁和緊密。他表示，早上深圳坐飛機出發，中午在台灣，晚上再回深圳吃晚飯，未來將成為常態。

與范先生不同，67歲的台胞江先生提前通知家人回台。江先生介紹，自己1991年已到深圳創業開工廠，奮鬥30多年，因為事業都在深圳，疫情期間他選擇獨留在深圳生活，家人則遠在台灣，平時只能通過電話、視像聯繫。

江先生登機前，其73歲的姐姐已在台北桃園機場等待接機，只為第一時間與弟弟團聚。江先生表示，自己年事已高，非常期待兩岸共同發展，特別是兩岸年輕人，一定要多交流，多溝通，共創美好未來。

定居深圳20餘年的台胞陳先生，疫情前常與妻兒回台灣探親。新冠疫情防控形勢向好後，他兩個月前曾帶家人回鄉探親，但彼時深圳尚未恢復直飛台灣航班，他們只能先到香港再坐飛機回台灣。

陳先生稱，恢復直航後，從深圳往返台灣就更方便，並透露本次回台打算接83歲的母親到深圳長住一段時間，「她也很喜歡在深圳生活」。

除了深圳航空、中華航空在深圳機場恢復兩岸航線運營外，立榮航空、南方航空將陸續恢復深圳至台北的客運航線。

預計到3月底，深圳機場往返台北桃園機場每周航班將達到22班。中華航空自4月下旬起將恢復深圳至高雄的航線，每周航班有2班。

疫情前，深圳航空、南方航空、中華航空、立榮航空等4家航空公司執飛深圳至台灣的客運航線，每周共計28班。 2019年的數據顯示，深圳機場至台灣的航班量、旅客量均排名全國第四，全年運輸往返台灣旅客65.4萬人次。

除了深台兩地客運航線恢復運營，深圳航空同日亦復航深圳至倫敦洲際航線。吉隆坡、胡志明市等多條國際航線也在相繼恢復中，布吉島、首爾、香港、東京等航線將增班加密。