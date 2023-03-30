湖南女大生被東莞老闆性侵　懷孕後告知對方當日竟又被強暴

3月30日，有網民發出一封求救信，信中提到自己曾是衡陽師範學院外語學院的一名學生，2022年11月，她被學校校企合作單位東莞某公司老闆性侵並懷孕，她在告知對方自己懷孕時，又遭到對方強暴，事後對方更多次逼迫她把孩子拿掉，並承諾可以補償8萬元。



30日，衡陽師範學院工作人員透露，學校一大早就召開了緊急會議調查此事，非常重視此事，當地警方也證實已立案調查。



該求救信的內容寫道，她本人是衡陽師範學院外國語學院商務英語專業的學生，2021年6月，她在學校安排下進入東莞市佳睦包裝材料有限公司實習。該公司是衡陽師範學院的校企合作單位，老闆文某某是學校的客座教授。同時，該企業所涉及的外貿業務也與外國語學院就業屬於對口專業，每年外國語學院都會有學生前往該企業實習。

該網民在網絡上發布求救信，詳述被性侵的經過：

畢業後，她順利就職於該企業。老闆文某某當時邀請她擔任公司總經理助理，轉正後工資為8000元每月。因為她是農村出來的孩子，家裡條件並不好，綜合考慮前景、待遇等諸多因素，她接受了邀請。

文章中提到，2022年11月12日，文某某要求她一同參加某機構舉辦的活動。她按照文某某的要求，第二天中午去到了活動地點，活動和飯局一直持續到夜裡9點多。當時因為喝了酒，返回途中，文某某和她說了很多告白的話，以及他家庭的不幸福。

隨後，文某某拉著她去開房，對她進行性侵。2022年12月5日至9日期間，她感覺到身體很不舒服、頭暈嗜睡。當月9日，她就近去了東莞市一家醫院做檢查，當天的檢查結果顯示她懷孕了。

疑似是性侵加害者的東莞市佳睦包裝材料有限公司老闆文某某：

當她拿到這個檢查結果的一瞬間，如晴天霹靂，她聯絡文某某詢問怎麼處理。2022年12月9日下午，文某某開房間，說是要和她商量處理問題，但她又一次被迫與文某某發生了性關係。該網民表示，「我當時哭著、喊著求他也阻止不了該事態的發生，同時他的動作粗暴殘忍，直到現在我才知道，他是採用劇烈性行為的方式處理掉小孩。」

該網民表示，之後文某某多次逼她把孩子拿掉，並承諾可以補償8萬元，但需要分10期付款。女孩稱，「他想在孩子拿掉後，以分期款捆綁我做他的性奴隸。」

在文章最後，這名女孩表示，佳睦包裝是學校定點合作單位，她認為她的遭遇不是個案，如果還有類似遭遇的同學可以聯絡她。

衡陽師範學院。（微博）

《極目新聞》報道，3月17日，東莞市公安局常平分局發出《依法履職答覆》，文某某強姦一案已立案調查，派出所人員稱，關於網路傳言對文某某強姦一案立案調查的說法為真，目前事件進展尚無可奉告，需待官方發佈。

《極目新聞》指出，衡陽師範學院官網顯示，現文章中所說的東莞市佳睦包裝材料有限公司，確實是衡陽師範學院的校企合作單位。

官網中的一篇文章中還提到，衡陽師範學院由外國語學院牽頭，與深圳市某公司和東莞市佳睦包裝材料有限公司合作建立的「衡陽師範學院跨境電商校企合作創新創業基地」，榮獲2019年某教育博覽會「校企合作雙百計畫」典型案例獎。被指控性侵的加害者文某某，也參加了此次授牌儀式。