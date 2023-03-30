網店驚收「來自火星的訂單」　包括過千袋泡麵零食　揭心寒原因

撰文：中天新聞網
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近日，在大陸江蘇省無錫市，一名男子王先生因在網路購買藕粉後，欲申請退貨而未獲批准，便對該網路商店進行惡意下單，包括千袋的泡麵及零食等。

隨即又申請了退貨申請，並在申請說明的欄位寫下各種攻擊店家的詞彙，而收件地址也寫了「火星救援現場」之類令人摸不著頭緒的地址。

因此，店家認為王先生濫用退貨權利，而將他告上法庭。

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據《光明網》報道，王先生因在網路購買藕粉後，店家卻沒有批准王先生的退貨申請，王先生便憤而在該網店下單了1,209袋泡麵、781包餅乾等商品，隨後再一併申請退貨。

與此同時，王先生還在申請說明的欄位寫下「職業騙子、滿嘴髒話、坑蒙拐騙」等用語，還寫上「某某火星救援現場」作為收件地址。

店家認為王先生該行為已是違法舉動，不僅濫用消費者的退貨權利，還惡意下單，導致店家的退貨率提高、店家評分降低、店家名譽受損等，遂對王先生進行提告。

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在法院審理後認為，王先生濫用民事權利已構成侵權。而頻繁下單又申請退貨等舉動，則明顯是惡意行為，以此方式來「報復」店家，已經侵犯了店家的名譽權。

而王先生也為自己的行為負責，當庭向該商店的老闆賠禮道歉、承諾賠償1,200元人民幣的部分經濟損失，也得到了店家的諒解，決定撤訴。

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