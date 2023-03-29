內地女室友突失蹤　開門驚見「地獄級垃圾屋」：她平時還會化妝

撰文：中天新聞網
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在外租屋除了怕遇到惡房東，更怕碰到爛室友！

大陸一名楊姓男子與一名女室友合租公寓，沒想到女室友某天突然失聯，留下堆滿垃圾的房間，更惡劣的是，她還積欠了水電費沒繳，楊先生只能先行代墊，讓他氣得拍片上網尋人，希望能找到女室友出面將費用結清。

點擊放大瀏覽他開門看到的恐怖景象：

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在四川成都的楊先生與一名女子合租房子，某天女室友突然失聯，楊先生只好聯繫房東處理。

沒想到房東來一開女室友的房間門，竟然驚見房間變成垃圾屋，整個地板和床上都堆滿垃圾，令楊先生傻眼：「都發臭了，垃圾場都還比較乾淨一點！」

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他還表示女室友平常還會化妝，看起來光鮮亮麗的一個人，沒想到竟然將房間住成垃圾場。

楊先生氣憤地說，女子搞失聯後水電費都是他代墊的，算一算也有3、4百塊人民幣，實在不想當怨大頭，於是拍片上傳，希望能藉由網路的力量替他找到女室友，要回這筆代墊的費用。

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