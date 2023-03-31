7旬｢拐子佬｣明目張膽牽2歲女童未遂　警方稱行為不構成犯法

山東青島一名2歲女童在超市內，險些被一名陌生老人順手牽走，好在女童母親反應迅速，阻止了慘劇的發生。



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據超市閉路電視顯示，一名母親帶女兒在雪櫃附近挑選物品時，一名頭戴黑帽、身著黑色衫褲的老人突然從她們身後出現，並伸手欲將女童牽走，女童母親一秒感受到異樣並將女兒拉回。內媒報道指，涉事老人已年過7旬。

當事母親王女士表示，被自己發現後，涉事老人還回頭對自己講了句「你還挺厲害的」，自己的腿當時已經嚇軟、非常害怕，並在即時報警處理。

王女士續指，警方於事發翌日找到涉事老人，惟其卻聲稱自己只是「鬧著玩的」，警方亦表示涉事老人的行為不構成犯法。王女士對此事仍感到後怕，並稱下次會買防走失的繩子牽住女兒。

網民點睇：

「憑什麼年紀大了就可以為所欲為？」

「手法這麼嫻熟，肯定不是第一次這麼幹了吧。」

「看著他動作都是一氣呵成，很自然，是不是慣犯？」

「家長在一定要看好自己的孩子啊，做好各種防護，不然真的很嚇人。」

「他如果沒病，那就是故意的，請把他關進局子（監獄）。他如果有病，那是不受控制的，請把他關進精神病院。」



根據《中華人民共和國刑法》規定，拐帶婦女、兒童，情節一般的，處五年以上十年以下有期徒刑，併處罰金。情節嚴重的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，併處罰金或沒收財產。特別嚴重的，處死刑併處沒收財產。