廣東4歲女童被同村漢拐帶　6萬元賣至江蘇　警輾轉4省耗時3天破案

廣東梅州一名4歲女童被同村男子以6萬元（人民幣，下同）價錢拐賣，當地警方經過3天3夜、輾轉4個省份終於破案，並將2名疑犯拘捕歸案。



警方拘捕拐賣兒童疑犯。（平安五華）

梅州市五華縣龍村鎮上周五（2022年12月30日）發生一宗兒童拐賣案，家住硝芳片雲溪村的4歲女童歡歡，當晚7時許被家人發現失蹤，尋找1個小時後仍未見蹤影，遂向警方報案。

向家人了解情況後，警方等相關部門對當地周邊水塘、河道、山地等進行搜尋，惟1天後仍然找尋無果。警方深入分析研判後，初步判定歡歡或遭到不法分子拐賣，並在加大力度甄別可疑車輛時，獲得線索指，當日中午有一輛私家車在村內兜兜轉轉，行徑十分可疑。

循線調查後，警方發現涉事私家車為當地村民溫某鋒所有，且其存在犯罪前科，故鎖定他有重大作案嫌疑。上周六（2022年12月31日），警方對溫某鋒進行審訊，溫某鋒交代2022年12月30日下午2時許，自己以買東西為由哄騙歡歡上車，然後駕車載至安徽省銅陵市一高速公路服務區，以6萬元價格將其販賣給一名江蘇省男子顏某。

於是警方輾轉2500多公里，經過廣東、江西、安徽和江蘇4個省份，最終於周日（2023年1月1日）上午在江蘇警方的協助下，將顏某拘捕歸案，並順利安全解救被拐女童歡歡。