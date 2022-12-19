35年前被拐賣結婚生仔　拐子佬一審拒認罪　女原告盼法庭嚴審嚴判

35年前，家住陝西渭南市的郭麗（化名）被人拐賣到山東菏澤市一個村莊，13歲的她被迫與一村民結婚生子，直至2年後才被警方解救回家。

隨着近年公安部展開「打擊拐賣婦女兒童犯罪專項行動」，郭麗決定追究當年「拐子佬」的刑事責任。

今日（19日），該案在菏澤市牡丹區人民法院一審開庭。在開庭前一日，郭麗去到曾經被拐的村莊，埋藏在腦海深處的記憶再次被翻起，「希望能夠還我一個公平公正的審判結果」。



1987年正月，13歲的郭麗初一第二學期剛開學；清早7時許，在距離學校尚有一公里路程的位置，郭麗遇到一對手抱孩兒的夫婦向她問路。她領路後，對方為了表示感謝送上了一瓶汽水，但郭麗沒喝幾口便昏迷過去。

等郭麗一覺醒來，她和問路的夫婦已經在去往山東的火車上。郭麗記得，對方聲稱要去「辦點事」，處理好就會送她回家，「當時我也比較乖，就記得一路上迷迷糊糊倒了好幾次車，天黑了才到山東」。

當晚郭麗入住菏澤市一間旅社，次日被送到菏澤市胡集鄉一個村莊的家中。當見到大門貼有「喜」字，她才意識到自己被拐賣，「這個時候已經完了，後來的日子他們天天都管着我，不讓我出門」。

郭麗憶述，曾經喝過煤油、吞過鐵釘，想藉此讓對方送她到醫院，「只要出去我就能遇到好心人給我爸媽帶個信」， 但對方每次只會請村中退休的老醫生到家中醫治郭麗。

1988年6月，未滿15歲的郭麗被迫與村民李某某誕下一子。她表示，雖然當時只有十來歲，見到親生孩子也會心軟，但該戶人家對郭麗的打罵、囚禁，仍然激發她逃跑的念頭。

1989年2月，郭麗趁家中看管不嚴，立即帶孩子跑到菏澤市公安局報案。當時，公安局的工作人員承諾會幫她聯繫家人，郭麗留下老家地址後便返回胡集鄉。約一年後，郭麗的父親和民警來到李某某家中，將郭麗接回陝西老家，但離開時未能帶走孩子。

郭麗回家後再婚，誕下一對兒女，但李某某頻繁向她寄信，結果她被拐賣一事很快傳到丈夫的耳中。郭麗稱，為了兒子的前途，從沒想過要追究李某某的責任；後來因長期的爭吵，1997年她與丈夫離婚。

今年3月，公安部發布「全國公安機關開展打擊拐賣婦女兒童犯罪專項行動」，郭麗看到後希望能追究當年「拐子佬」的刑事責任。同月，菏澤市公安局牡丹分局立案偵查。

3月12日，因涉嫌拐賣婦女罪，被告趙某某被菏澤市公安局牡丹分局刑事拘留；4月18日，他被檢察機關批准逮捕，同日被菏澤市公安局牡丹分局執行逮捕。

郭麗憶述，在趙某某未被逮捕前，自己沒有那麼記恨他，但當她拿到起訴書，才知悉趙某某在拐賣自己前後還曾多次販賣過其他孩子，「看到這些，我心裏特別難受，當時就特別恨他」。

郭麗希望法庭能夠嚴審嚴判，還她一個公平公正的審判結果。（微博＠大象新聞）

今日，郭麗被拐賣一案在牡丹區人民法院開庭一審，法院將擇期宣判。郭麗透露，被告趙某某在庭審上拒不認罪，「他說他沒去過華縣，沒去過胡集鄉」。

此次開庭，郭麗稱希望能夠嚴審嚴判，還她一個公平公正的審判結果，「我的訴求是刑事責任附帶民事賠償80萬，讓我把當年爸爸為了救我欠的債都還了」。她又指，希望能夠大膽地將事實都公開於眾，讓更多人關注到身邊的拐賣兒童，「如果您身邊有無名無故來的孩子，也請大家都去舉報，讓他們早日回家」。