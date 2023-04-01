福建老婦疑因太窮遭同村鄰里欺凌　涉拖入水渠、扯頭髮、被除衫

福建漳州一名老人疑因家中太窮，遭多人欺凌，手段涉及扯頭髮、公共場合除光上衣，相關影片近日在內地網絡引起廣泛關注。當地警方周六（1日）下午通報指，事發於去年12月，已依法對兩名違法行為人作出行政拘留。



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影片顯示，一名身著條紋衫的老婦，被兩名婦女按倒在水渠邊，其後更暴力拉扯她的頭髮以及強行除去她的上衣。被欺凌的老人在地面掙扎，現場有不少磚塊散落。

有內媒報道指，事發地點疑似為福建省漳州市長泰區，而被打老人則疑因家中太窮，才遭到鄰里欺凌。一份病歷顯示，老人被診斷出腦震蕩。

網民熱議：

「不是老人變壞，是壞人變老。」

「以其人之道還治其人之身！否則不足以平民憤！」

「真的壞透了，窮有什麼錯呢。」

「真是白活了大半輩子了，都半截入土的人了不知道給自己積點德是吧？」

「因家裡窮遭人欺？現在的風氣越來越差了，有錢的被人恨，沒錢的瞧不起。」



漳州警方發布警情通報，指事發於去年12月22日，公安機關已於當日受理案件。（長泰公安）

事件引發廣泛關注後，漳州警方1日下午發布警情通報指，經查，相關影片內容涉及長泰區一宗村民鄰里糾紛引發的治安案件，事發於去年12月22日，公安機關已於當日受理案件，並依法對視頻中的違法行為人林某某、連某某作出行政拘留處罰。