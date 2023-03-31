大媽「正宮」攜眾姐妹圍攻　小三遭脫光、剪頭髮兼裸體示眾

近日，內地流傳一段正妻攜姐妹「怒撕」小三的影片，小三最終慘被當場剪頭髮、脫光衣服，並半裸在街上示眾。



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影片顯示，幾名大媽衝入一間服飾店，包圍一名被指控是小三的女子，隨後當場將其上衣脫光。小三苦苦哀求但對方仍未有收手，更一氣之下用剪刀將其長髮剪短。

隨後，小三還被大媽們拖到街上，讓她裸露上身示眾，隨即引來眾多路人圍觀，小三最後崩潰地蹲在地上。

截至目前，尚未有警方對事件進行通報，不過大媽們的行為已涉嫌違法。根據《中華人民共和國刑法》規定，以暴力或者其他方法公然侮辱他人或者捏造事實誹謗他人，情節嚴重的，處三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剝奪政治權利。

網民點睇：

「找自己老公算帳呀，小三可惡，自己老公問題更大。」

「這一報警，倆人都沒跑啊。」

「如果奪過剪刀反殺後果將不堪設想。」

「她有什麼錯也不能動用私刑。你們這樣做，是要負法律責任的。」

「扒光了有什麼用？身材就是比你好！滿身肥膘！」

「我要是老公我得笑瘋了！立馬讓小三報警，然後法院起訴，只要判了立馬起訴離婚，女方有刑責的話男的在財產分配上還能佔優。完了女的坐牢男方順利帶著小三轉正回家。」

