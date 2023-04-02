發表「國航毒瘤」等言論侵權　內地編劇被判賠5萬兼公開道歉

2019年，內地編劇李亞玲乘坐國航航班時，目擊自稱是「國航監督員」的牛某某態度惡劣斥責乘客。她在微博上發文講述事件經過，分別以「牛」的動物形象表情包指代牛某某，以及發表「國航毒瘤」等言論。牛某某之後起訴李亞玲侵權，索賠過百萬（人民幣，下同）。

4月1日，李亞玲在微博交代，近期法院二審判決維持一審決定，她需要在微博公開道歉7日，並向牛某某賠償51300元。



2019年7月13日，李亞玲在微博發文稱，其前一天搭乘國航航班，在航班滑行時，商務艙一名女士接到電話後未及時關閉，後在廣播提醒後關機，自稱「國航監督員」的牛某某突然上前斥責該女士，並稱另外兩位在玩手機的男乘客也危害了航空安全。

李亞玲稱，兩名男乘客解釋已將手機開到飛行模式，並配合空姐檢查，但「監督員」依舊大聲斥責。航班落地後，牛某某打電話稱遭到「多人威脅恐嚇」，要求將李亞玲等乘客扣留，最終數名乘客被警方帶走調查7個小時。

李亞玲其後在網上公開事件，並質疑國航監督員究竟是何職位。當時，有民航人士指出，「監督員」在飛機降落時未配戴安全帶，且在過道內來回走動，已違反有關航空安全規定。

國航事後通報，CA4107航班在起飛滑行階段，因有旅客使用手機另一名旅客制止而產生糾紛。飛機降落後有旅客報警，隨後3名旅客和4名機組人員前往機場公安局配合警方調查和調解處理。經核實，糾紛一方旅客為國航一名因身體原因休養的員工，此次是個人因私出行，並非國航監督員。

2020年12月，牛某某向北京互聯網法院起訴李亞玲侵害其名譽權、肖像權、隱私權，索賠105萬元。李亞玲認為，當時自己是協助被帶走調查的乘客作證。其兩名辯護律師指出，李亞玲是為維護公共安全和公共利益而做出的輿論監督行為，不構成侵權。

2022年7月13日，李亞玲收到北京互聯網法院的一審判決書，法院認定其部分行為構成侵權，其中包括在某條微博中，用「牛」的動物形象表情包，代替指稱了牛某某，構成對其的貶損。

李亞玲辯稱，使用動物形象表情包乃是網絡語言和潮流，在微博上提到其女兒時也用豬的表情包進行指代，且牛的動物形象是勤勞，並不構成貶損，但未被採納。李亞玲其後上訴。

4月1日，李亞玲在微博交代「法院二審判決維持了一審」，判決其在微博公開道歉7日，並向牛某某賠償精神撫慰金和公證費，共計51300元。