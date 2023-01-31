中國三大國有航企料合計虧損逾1000億元人民幣

中國三大國有航空企業預料合計虧損逾1000億人民幣。綜合中新社和證券時報報道，中國三大頭部航空公司中國國際航空股份有限公司（下稱「中國國航」）、中國東方航空股份有限公司（下稱「中國東航」）和中國南方航空股份有限公司（下稱「南方航空」）1月30日晚間發佈最新業績預告，這三家航企2022年預計合計虧損逾1000億元（人民幣，下同）。



公告顯示，中國國航預計2022年淨虧損約370億元至395億元；中國東航預計2022年淨虧損360億元至390億元；南方航空預計2022年淨虧損303億元至332億元。

據此測算，中國三大國有航企去年合計淨虧損在1033億元至1117億元區間。頭部航司的虧損幅度較2021年進一步擴大。

2021年，中國國航、中國東航和南方航空全年淨虧損分別為166.4億元、122.14億元和121.03億元。

東航塗裝的C919（B-001J）在上海浦東機場完成首次試驗飛行。（微博＠老王RR渦扇花動機）

關於業績預計虧損原因，中國國航說，2022年，受新冠疫情持續影響，旅客出行需求處於低位。公司各主基地市場遭受疫情反復衝擊，尤其在北京市場的運力投入及總周轉量降至疫情以來最低。同時，由於油價高企、匯率波動等多重不利因素，公司經營改善的難度進一步加大，主業相關投資企業也受到嚴重影響。

東航說，2022年，受疫情持續影響，民航業陷入持續低谷期。公司總部位於上海，經歷了疫情衝擊的嚴峻挑戰，同時國際油價高企和人民幣對美元匯率貶值等，也進一步加重了公司的成本壓力。受疫情衝擊和其他外部不利因素影響，預計公司2022年經營業績將持續虧損。

南方航空說，報告期內，中國民航業受疫情反復、油價高企、人民幣貶值等多重衝擊影響，行業形勢嚴峻複雜。2022年公司運力投入和收入客公里同比分別下降約28.1%和33.0%，與2019年相比分別下降約55.3%和64.2%。受疫情等多重因素影響，公司2022年經營業績持續虧損。

本文獲新加坡《聯合早報》授權轉載。

