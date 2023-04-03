張繼科年收入曾達6000萬排第二 　遭安踏等多個品牌割席損失慘重

前乒乓球世界冠軍張繼科涉嫌賣前女友景甜私密影片抵巨額債務一事，在內地不斷發酵。據內媒報道，張繼科的年收入曾經高達6000萬元（人民幣，下同），如今卻被包括安踏等多個代言品牌割席，損失慘重。



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張繼科此前由於擁有大量的粉絲，商業價值一直在行內名列前茅，超高的人氣的增長讓張繼科成為各大品牌青睞的代言人。

張繼科在2016年里約奧運會之後爆紅，據《時代周報》統計，張繼科當時先後代言了美津濃、華潤怡寶礦泉水、可口可樂、李寧、蒙牛純牛奶、平安車險、燕京啤酒、安踏等多個品牌。在2017年，《體壇周刊》公布了中國體壇財富榜，張繼科以6000萬元收入排在第二，僅次於孫楊。

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張繼科淡出國家隊後開始頻繁參加綜藝節目。據不完全統計，張繼科幾年來參加了《約吧大明星》、《跨界歌王》、《天天向上》、《我們來了》、《熟悉的味道》、《挑戰不可能》、《吐槽大會》、《女兒們的戀愛》、《我們戀愛吧》、《奔跑吧兄弟》、《極速前進》等20多檔綜藝類節目。隨著曝光度的增多，張繼科的人氣也越來越高。據報道張繼科代言費用約為每年1000萬元。

綜合內媒報道，目前已經有多個與張繼科曾合作的品牌與張繼科割席。安踏率先與張繼科割席，在4月3日，安踏已下架張繼科宣傳資料，安踏客服也回應稱，目前代言人裏沒有張繼科。張繼科與安踏已合作多年，在不久前發布的2022年財報中，安踏還曾表示，「與張繼科等專業運動員合作，推廣品牌形象」。

一汽豐田官方已經刪除了張繼科相關的全部動態，並且下架了與其有關的全部宣傳資料。

此外，可口可樂也稱，張繼科不是代言人。舒膚佳客服回應記者稱，目前代言人裏無張繼科。妮維雅客服表示，妮維雅男士與張繼科的合作已於2022年1月結束。諾特蘭德發布聲明稱，即日起，已終止與張繼科的一切合作關係。