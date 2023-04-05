清明節｜廣州郵政「信郵哀思」祭掃服務　寫信追思先人向烈士致敬

書信寄思念，紙短情綿長。

4月3日上午約10時，一輛墨綠色的郵政車緩緩駛入廣州市殯葬管理處，一同抵達的還有數十封來自廣州市民的書信。工作人員從郵遞員手中接過裝有「信郵哀思」信件的包裹，逐一登記、過塑，再按照地址分好類。隨後，這些承載著寄信人思念的書信將被精準投遞到烈士或先人墓前。



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已收到信件2000多封 由工作人員送至墓前

記者了解到，今年清明期間，廣州市殯葬管理處與廣州郵政部門繼續聯合推出「信郵哀思」祭掃服務，服務內容包含信件線上書寫、收集、投遞綠色通道及個性化設計製作等。活動統一設計「信郵哀思」專用的信封、信紙及明信片模板，採用線上下單、線下配送的服務模式，免費配送1500封。

廣州市殯葬管理處副處長周韻介紹，自2020年啟動「信郵哀思」以來，參與其中的市民愈來愈多。今年3月21日「信郵哀思」上線，當天便已經收到市民來信，學校和學生也踴躍地參與進來，「能夠得到市民的接受和認可，作為這項工作的參與者，大家都覺得很開心。」周韻說，和往年相比，今年「信郵哀思」的線上界面設計更加精美，突出「思念」的主題，希望市民在追思烈士和先人時，感受到更多溫情。

在馬口烈士紀念碑前，已經有不少市民前來拜祭，留下了一束束鮮花。三位工作人員戴上手套，取過已經過塑的信件，莊重地將這些信件放在紀念碑前，並深深地三鞠躬。

其中一位工作人員負責信件投遞已經4年。 2020年「信郵哀思」剛推出時，她曾經給救火英雄向秀麗寫了一封信，表達自己的崇敬之情。作為信使，她感到自己的工作充滿了儀式感。她回憶，這些年來，有人為了拜祭烈士專程從外省趕來，也有海外遊子通過「信郵哀思」向烈士致敬，「無論身在何處，大家都從未忘卻對烈士的紀念。」這位工作人員說。

廣州市銀河烈士陵園管理處副主任劉荊武介紹，截至目前，「信郵哀思」的信件已收到2000多封。除郵寄外，市民也可按照「骨灰寄存卡」業務電話，將「寄語」告訴工作人員，委託工作人員代書在「愛心卡」上，投放到「信郵哀思」信箱，或根據委託人意願，擺放到先人墓碑或骨灰盒前。 」通過這種文明、簡約、樸實的方式，把最深情的思念和崇高的敬意送給先人。」劉荊武說。

賡續紅色血脈 師生寫信向烈士致敬

今年清明期間，廣州市銀河烈士陵園管理處在西門口廣場首次設立「紅棉郵筒」，倡導市民把對先人或英烈的追思寫成一封信，讓哀思變得有「形」更有「情」。在銀河烈士陵園也有一個「紅棉郵筒」，不少市民將寄語寫在愛心卡、貼在愛心牆上，表達對先烈的緬懷之情。

湯女士在愛心卡寫下：「緬懷革命先烈，傳承紅色基因」。她對「文總」六烈士的事蹟印像很深，每年清明都會到銀河烈士陵園拜祭英烈。「緬懷先烈不僅要學習事蹟，更重要的是從先烈的事蹟中學習他們的精神，汲取精神力量來面對挑戰和困難。」她說。

此外，銀河烈士陵園管理處還與大中小學聯合開展師生書信寄情活動來緬懷革命先烈。有大學生在寄語中寫下：「重溫廣州『文總』六烈士的革命事蹟，哀思尤甚。作為新時代的高校大學生，我們應當通過烈士的事蹟，從中汲取豐富的營養和強大的精神動力。」

還有一名教師寫信給向秀麗烈士。這位教師在信中寫道：「雖素未謀面，但您眉目可親，讓我跨越時間於您的照片中感到親切。今日我有幸於您墓前朗誦您的事蹟給祖國可愛的花兒們，看孩子們用稚嫩的雙手給您獻上鮮花。願這春季繁花及孩子們純真的笑臉給您捎去人間的美好。」

記者了解到，今年「信郵哀思」活動將持續至4月30日。 4月1日前的信件將在4月4日-5日進行配送傳遞，4月1日後的信件將於每週六配送。市民可登錄「微郵筒」微信公眾號，在下方菜單欄選擇「信郵哀思」，或掃描下方二維碼，便可手寫書信（上傳書信照片）或製作明信片。

【本文獲《羊城晚報》授權轉載】

