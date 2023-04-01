廣州預約祭掃要求「祖先名字不能有敏感字」　網民：要死人改名？

清明節將至，廣州市日前宣布今年（2023年）要繼續實施預約祭掃措施，要求民眾前往全市各殯儀館、墓園、骨灰樓等現場祭掃，須通過「廣州市清明祭掃預約平台」進行預約。



不過有網民反映，要預約祭掃時輸入祖先名字，畫面竟顯示，「先人名字不能包括敏感字」，他因此無法預約，事件引發熱議。



3月17日，廣州市人民政府新聞辦公室召開的新聞發佈會上指出，今年（2023年）廣州將繼續實施預約祭掃措施。3月28日至4月30日期間，須前往全市各殯儀館、墓園、骨灰樓（堂）等殯葬服務場所進行現場祭掃的市民，須通過「廣州市清明祭掃預約平台」進行預約。

3月30日陸續有民眾反映，要預約掃墓系統卻出現「先人名字不能包括敏感字」，不少人因此預約失敗。對此，廣州市民政局30日回應稱，已經關注到這個情況，目前系統已經修復，「如果還有這個情況，可以再打電話反映。」

不過針對廣州民政局的回應，許多網民仍批評整個預約系統是「滑天下之大稽」，批評清明節掃自己家的墓「要預約，還不准先人名字有敏感字」；亦有網民認為民政局「真的管得太寬了。」

網民點睇：

掃自家墓還要跟你預約，你是我祖宗？

還有什麼是你們不管的？掃個墓還有敏感字！

掃個墓還要預約？是要跟地府預約嗎？

這個預約系統真是滑天下之大稽。

倒是說說哪幾個字啊？不是很有自信。

哈哈哈哈哈哈抱歉先人不懂事。

