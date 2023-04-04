武漢高校宿舍傳遭雷擊　天花板嚴重脫落　校方闢謠：與雷電無關

位於湖北武漢的華中科技大學，近日傳出有學生宿舍遭遇雷擊，相關話題一度登上微博熱搜榜首，引起廣泛關注。



華中科技大學近日傳出有學生宿舍遭遇雷擊，相關話題一度登上微博熱搜榜首。（微博）

湖北武漢近日遭遇暴雨侵襲，有網傳圖片顯示，一道閃電從天而降直擊一幢建築；另一張網傳圖片中，宿舍內天花板全部脫落，露出鋼架。

有網民指認上述兩張圖片，均發生在華中科技大學。亦有網民發布聊天截圖，當中有疑似學校工作人員發出一張天花板修繕完畢的圖片，並指傳播過上述消息的人，「要把修好的圖再傳一遍」。

對此，華中科技大學工作人員周二（4日）回應指，確有宿舍天花板於周一（3日）受暴雨天氣影響，被風吹落，但事件與雷電無關，且目前已經修好。

公開資料顯示，華中科技大學簡稱華中大、華科大，是教育部直屬的綜合性研究型全國重點大學、位列國家「雙一流」、「 985工程」、「211工程」。截至2022年9月，學校校園佔地7000多畝，綠化覆蓋率72%；設有51個院系，開設112個本科專業；擁有39個博士後科研流動站，46個博士學位授權一級學科，48個碩士學位授權一級學科；有一級學科國家重點學科7個，二級學科國家重點學科15個，國家重點（培育）學科7個；有專任教師3700多人。