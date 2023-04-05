清明安排OT被激嬲　疑央企員工大罵上司｢傻X｣、跟尾狗　公司回應

「內卷」文化盛行於內地職場，央企中國電科（CETC）成都區軟件開發事業部，近日被爆有員工因不滿被安排清明節加班而暴怒，並在聊天群組中發洩怨氣、怒罵上司是「傻X」，此舉引發同事的集體共鳴，紛紛要求辭職：「要走一起走」。

周三（5日），中國電科回應事件稱，網傳聊天記錄所涉單位和人員，非集團公司所屬成員單位和員工。集團公司將對傳播、擴散虛假不實信息的行為，保留追究法律責任的權利。



+ 14

網傳聊天截圖顯示，在名為「CETC-軟件開發課」的微信群組中，名為「董俊」的上司詢問有無員工清明節自願加班，但時隔兩日仍無人理會，於是他便指定了兩名員工。當中一人直接拒絕並難忍怒火道，「你想當哈巴狗去舔領導（意為做領導的跟尾狗），麻煩別帶上我們，最近那個兄弟不累，天天加班，一將無能，累死三軍」。

遭到員工「怒懟」的「董俊」表示，自己已將對話截圖給領導，「成年人了，自己說的話自己負責」。上述員工回覆了一句「我明天坐等人事來辭退我」，引發數十名員工的共鳴並紛紛回覆，「+1，坐等人事，要走一起走」。

隨後，該員工更在擁有413名成員的「CETC成都事業部」群組中喊話，聲稱自己全部門同事整月從8點上班，到晚上11點下班，更常常加班到凌晨1、2點，「我xx簽的是勞動合同還是賣身契？生產隊的驢也不敢這麼使吧？」而公司領導卻在家中「躺平」指揮，「一點技術不懂，又不會管理」。

該員工最後表示，「軟件開發部門，23人請求辭職，聯名報名已上報，請批准」，結果一石激起千層浪，硬件部門、設備科等多個部門員工都發聲請求辭職。相關上司就未意識到事態嚴重性，繼續在群組中「大耍官威」，直至更高級別上司出面圓場，才令事態稍為平息。最終，該員工的舉動亦取得「勝利」，公司規定加班超過48小時的，清明節都帶薪休假一天。

中國電子科技集團有限公司是中央直接管理的國有重要骨幹企業，是中國軍工電子主力軍、網信事業國家隊、國家戰略科技力量。（中國青年報）

事件一度登上微博熱搜榜首，網民點睇：

「國企真的近親繁殖多。」

「國企不都這樣嗎？加班都是義務的。」

「求求了，好好整治一下無償加班吧。」

「違背了大釗先生的初心，背叛了工人階級的使命。」

「在中國你說勞動法？人家會覺得很好笑。」



及至周三（5日）下午，中國電科新聞發言人表示，網傳微信聊天記錄發布和傳播有關中國電科的不實信息和言論，中國電科高度重視，認真排查，聊天記錄所涉單位和人員，非集團公司所屬成員單位和員工。對於傳播、擴散虛假不實信息的行為，集團公司將保留追究法律責任的權利。

而根據《勞動法》第四十一條規定，用人單位由於生產經營需要，經與工會和勞動者協商後可以延長工作時間，一般每日不得超過一小時；因特殊原因需要延長工作時間的，在保障勞動者身體健康的條件下延長工作時間每日不得超過三小時，但是每月不得超過三十六小時。

另據公開資料顯示，中國電子科技集團有限公司簡稱「中國電科」、「中電科」，成立於2002年3月1日，是中央直接管理的國有重要骨幹企業，是中國軍工電子主力軍、網信事業國家隊、國家戰略科技力量。