淘寶壽衣女模走紅遭攻擊「陰氣重」　網民力撐：積陰德 增福壽

2020年，一篇名為《淘寶上的壽衣模特》的文章，讓任賽男這名「95後」女孩在內地網絡走紅。由於工作特殊，文章為任賽男帶來事業迅速發展的同時，有不少網民對她的職業和形象產生了質疑，甚至稱她「陰氣重」。網絡上的負面評價，令任賽男十分困擾，一度因害怕和恐慌躲在幕後。

今年清明前夕，任賽男在社交媒體分享自己兩年來的成長經歷，包括對於負面評價的反思和應對方法。她表示，現在已經想通了，決定堅持做自己，回饋一路幫助過自己的人們。



《淘寶上的壽衣模特》一文介紹了任賽男特殊的職業——壽衣設計師、模特。壽衣模特指為壽衣拍攝宣傳照和影片的模特，這個職業需要長時間躺臥或保持靜止，同時也需要具備美感。但因殯葬行業在中國社會的特殊性，引了起許多猜測和偏見。

文章中，任賽男介紹入行原因時稱，經歷許多悲歡離合後，她希望用自己的一針一線讓他們漂漂亮亮地離開人間，這慰藉的不僅是逝者，還有生者。

2017年入行開始，任賽男走遍了蘇州、南京的博物館，設計過10餘款壽衣，包括現代西服、古裝劇同款漢服，還有旗袍等。她還給壽衣添加了蝴蝶盤扣、手工繡片、香雲紗、真絲等精緻細節，打破了外界對於壽衣陰森、古板的印象。不僅自己設計，還要自己穿上，「在團隊里大家很自然地穿上設計服，為了更好地找到不足，提出修改。」

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從入行到2020年這篇文章在網絡熱傳為止，3年間任賽男收到許多來自陌生網民的善意，「在淘寶發的試穿照片、影片，包括直播中，沒有一句攻擊性言論。」甚至有網民稱其為「模特界的泥石流（和「清流」相反，有與眾不同之意）」。不過，經過報道和廣泛關注後，雖然有網民理解點讚，但也有評價她「陰氣重」、「誰敢娶」。

今年清明前夕，任賽男在社交媒體上發聲，她表示，過去網絡上的負面評價和揣測，讓她感到自己形象受到質疑，也讓壽衣模特這一職業受到了不必要的污名化。她也因為害怕和恐慌而躲到幕後，但現在已經想通了，決定堅持做自己，並回饋一路幫助過自己的人們，直播間裡大家的理解和支持是最大的動力。

任賽男的回應讓她再登微博熱榜第一，但這次網民紛紛支持，並表示「每份職業都該被尊重」「靠自己努力賺錢不丟人」；還有網民稱，這是積德增福壽的事。

網民評價摘錄▼



「穿這個衣服怎麼了，是擦邊了還是露肉了？她幫我們試了一下上身效果有問題嗎？增福增壽的」

「姑娘是在積陰德。送他們走好最後一程。值得被尊重。」

「你說這兩張人民幣哪張陰氣重些？」

「她乾了很多人不敢干的事情，是個狠人」

「特殊職業確實需要多一些理解」

「忌諱這忌諱那的，但誰沒有駕鶴西去的那一天」

「選擇做讓逝者走得更體面的事情很『陽氣』」

