樂山大佛頭頂驚現白衣女子打坐　景區：絕不允許攀爬警介入處理

擁有超過1300年歷史的四川樂山大佛，是世界上最大的摩崖造像，更是很多佛教徒的信仰之地。

然而，一名身穿白衣的女子昨日（4日）在樂山大佛頭頂打坐，引起不少遊客圍觀。



網傳影片顯示，該名白衣女子氣定神閒地在大佛頭頂上盤腿打坐，不少遊客圍觀，更有現場人士大喊「下來」。她之後自行離開大佛頭頂，被警方帶走。

《澎湃新聞》報道，該名白衣女子昨日中午約12時51分爬到大佛頭頂上，疑似有精神障礙。

四川樂山大佛景區紀委工作人員稱，大佛是絕不允許他人攀爬。景區管理委員會表示，現場設有圍欄，但涉事女子是趁管理人員不注意時爬上大佛。

樂山大佛又名凌雲大佛，位於四川省樂山市南岷江東岸凌雲寺側，臨大渡河、青衣江和岷江三江匯流處，與凌雲山、烏尤山、巨型臥佛等景點組成樂山大佛景區，屬於國家5A級旅遊景區。

樂山大佛。

樂山大佛建造於公元713年至803年唐代中期，由海通禪師倡導首建，節度使章仇兼瓊、韋皋續造，至今已有1300多年的歷史。整座大佛高71米，是世界上最高大的古代石刻彌勒佛坐像。

1982年，國務院公布樂山大佛為全國重點文物保護單位，1996年12月與峨眉山一同列入《世界遺產名錄》，成為世界文化與自然遺產。