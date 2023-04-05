長沙小學牆磚剝落砸傷4學生　家長：活蹦亂跳去上學，下午躺進ICU

湖南長沙市有小學教學樓的外牆牆磚剝落，砸中4名一年級學生，其中一人重傷，留醫深切治療部，尚未脫離危險期。



涉事為長沙市望城區長郡月亮島第三小學。4月3日上午，該校的教學樓外牆有牆磚剝落。有家長反映，當日中午接到班主任通知，其孩子被4樓外牆剝落的瓷磚砸傷，「孩子主要是頭顱受傷」，正在長沙市第四醫院搶救。

傷者家屬懷疑教學樓存在工程質量問題，學校在安全隱患排查方面也存在巨大漏洞，「我孫子早上活蹦亂跳去上學，下午卻躺進了重症監護室」。

另有學生家長稱，事發當日中午刮大風，他經過時見到有小孩倒地，「有老師將一名學生抱在懷裡。當時還有瓷磚在成片脫落」。

他介紹，長郡月亮島第三小學於2018年秋季投入使用，涉事的教學樓於2021年增建，當年5月份對外招標，6月份規劃，7月份動工，8月份就建成，準備在當年秋季投入使用。

他表示，學校當時準備讓4、5年級的學生搬到新教學樓，將舊教學樓讓給新入學的一年級學生，但被家委會以甲醛超標等拒絕。最終，新教學樓在2022年春季開學才啟用。

該校校長朱艷紅表示，學校安全檢查都是常態化進行，「市政府、區政府的領導都做了批示和要求」。該校安全部部長黃先生稱，校方一直有做安全隱患排查，但外牆牆磚剝落前是沒有任何徵兆，「若有脫落的跡象，肯定會做處理的」。