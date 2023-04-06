有片｜女子與店員起爭執　突露出制服威脅喊：我就是管你們的

4月4日，浙江溫州，一女子疑似不滿冰淇淋店店員服務態度和速度，和店員起爭執，爭吵中突然霸氣露出制服對店員說「我就是管你們的！」，影片上傳後，引發內地網民熱議。



有網民指出，若該女子是國家機關工作人員，就是濫用職權謀求私立；如果不是，就是冒充國家機關工作人員招搖撞騙，這涉嫌法律責任，同樣需要調查清楚。 亦有網民打趣地說，「制服不僅能誘惑，現在已經發展到能威脅了。」、「見過制服誘惑，沒見過制服威脅。」



店員陳女士稱，當日女子來店裡點單，先是催促店員快給她做，之後又要求給她多加料，更多次懷疑店員陳女士加的不是草莓醬。

女子吃完飯後似乎仍不消氣，又衝回冰淇淋店要求退會員。店員陳女士則解釋說，自己因為是連鎖店，會員是公司在管理，可能處理會比較麻煩，也會慢一些。女子聽完，竟直接拉開外套露出制服威脅說，「還有不退的！我就是來管你們的」，隨即表示要投訴該店員。

店員陳女士問女子是什麼單位的，女子堅持不說，後來就罵咧咧的直接走了。事件在內地引發討論。有網民批評女子仗著公職威脅別人，「穿制服不是為大家服務的嗎？怎麼變成管大家了」、「拿人民給的權利威脅人民」、「要不然怎麼那麼多人往鐵飯碗擠，福利好又有權利，沒人欺負的你。」

但亦有網民懷疑該女子是假冒的公職人員，批評「讓她有本事說出工作單位」；此外，亦有網民表示，如果該女子假冒公職人員，應該徹查；「沒有假冒也是濫用職權，都該查。」

網民點睇：

制服控啊，專門控制老百姓唄，真行。

光露出制服有什麼用？？有本事把單位名字說出來啊！！

人家制服誘惑，你制服威脅。

舊社會披件老虎皮欺行霸市，如辱鄉民。

地方職員很多都這樣，好大的官威啊。

